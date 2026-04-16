В Україні фіксують дефіцит меду: експерт розповів, чим це загрожує

Новий врожай мають зібрати тільки наприкінці літа.

Наразі в Україні фіксують дефіцит меду, що може спричинити скорочення його експорту за кордон на 10-20% і навіть часткову втрату ключових ринків. Ситуація в галузі має стабілізуватися з новим врожаєм в кінці літа, повідомив в інтерв’ю delo.ua генеральний директор компанії-експортера меду Beehive Семен Гагарін.

"До нового врожаю у серпні цього року ми спостерігаємо тимчасовий дефіцит меду в Україні. Це вже впливає на експорт, передусім у напрямку ринку ЄС. У першу чергу, це проявляється у скороченні обсягів поставок та зростанні цін. Експорт у 2025 році склав 50 тис. тонн на рік. У 2026 році ми очікуємо, що загальне падіння експорту буде на рівні 10-20%, до 40-45 тис. тонн на рік. Водночас із початком нового сезону, орієнтовно з серпня-вересня, ситуація має поступово стабілізуватися", – прогнозує Гагарін.

При цьому фахівець зазначає, що загальні очікування щодо нового врожаю цьогоріч є позитивними. Україна має зібрати в межах 60-80 тис. тонн меду, що відповідає показникам 2023-2024 років. Більш точні оцінки можна буде давати пізніше, оскільки галузь доволі чутлива до погодних умов.

Більшість українського меду йде на експорт, причому на ринок ЄС припадає 90-95% усіх поставок, каже Гагарін. Тож внутрішній дефіцит продукту може негативно вплинути на позиції України, як експортера.

"На жаль, ризик є. Із дефіцитом меду в Україні імпортери в ЄС та США надають перевагу меду з інших країн, а саме Китаю, Індії, Аргентині та іншим. Імпортери і бізнес не можуть чекати на Україну і замінюють нас іншими регіонами постачання", – констатує експерт.

Гагарін додає, що гарний врожай цьогоріч дозволить зробити ціни на мед більш доступними.

"Конкуренція на світовому ринку однозначно впливає на ціноутворення та попит на український мед. Але ключовим індикатором ціни залишається врожайність меду. Гарний врожай – ціна стабільна, або знижується, великі обсяги продажів. Поганий врожай – ціна суттєво зростає, обсяги реалізації зменшуються", – каже експортер.

Ситуація з медом і цукром в Україні

На початку лютого експерти зазначали, що на українському ринку меду недостатньо – при цьому вироблений вітчизняними аграріями продукт продається в Німеччині за більш дешевими цінами.

Через скорочення площ під цукровим буряком Україна менше експортуватиме звичайного цукру в наступному сезоні – проте для задоволення потреб внутрішнього ринку його цілком вистачить.

