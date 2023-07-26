Німеччина не може брати участь у захисті зерновозів зі своїми кораблями, оскільки її військово-морський флот знаходиться "на межі того, що вона може собі дозволити".

Вільна демократична партія Німеччини (ВДП), яка входить до правлячої коаліції, закликає до військового захисту зерновозів з українською агропродукцією у Чорному морі.

Таку заяву зробив член ВДП з питань оборони Маркус Фабер, зазначивши, що вважає абсолютно реальним військовий захист кораблів з українським зерном, проте Німеччина не може брати участь у захисті зерновозів на своїх кораблях, оскільки її військово-морський флот знаходиться "на межі того, що вона може собі дозволити", повідомляє NTV.

"Це те, що я вважаю реалістичним", – відповів Фабер на запитання про потенційний супровід комерційних суден з українським зерном у Чорному морі.

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Він також зазначив, що слід уточнити, які країни могли б надати кораблі для можливих конвоїв. За словами Фабера, Туреччина заявила, що може допустити такий варіант за певних обставин.

"Я думаю, що інші чорноморські країни мають це зробити: Болгарія, Румунія. Вони також забезпечили б свої суверенні води для зернових кораблів і в будь-якому випадку мають кораблі на місці, щоб контролювати свої кордони", - сказав він.

Він також зазначив, що не вважає створення місії НАТО з цією метою нереалістичним, і переконаний, що чорноморські держави в першу чергу зобов'язані брати участь у таких зусиллях.

Ситуація з українським зерном

17 липня 2023 року Російська Федерація вийшла з "зернової угоди".

Агресор заявив, що Чорне море стало зоною "підвищеної військової небезпеки", тому всі судна будуть розглядатися, як такі, що несуть військові вантажі.

Практично відразу з'явилася інформація про те, що окупанти можуть перекрити альтернативні зернові маршрути. Для судноплавних компаній, які шукають спосіб доставити українське зерно на світові ринки, варіантів стає все менше.

24 липня 2023 року Росія завдала удару по Дунайських портах.

26 липня 2023 року ЄС заявив про те, що готовий експортувати українське зерно по "коридорам солідарності".

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