Агресор заявив, що Чорне море стало зоною "підвищеної військової небезпеки", тому всі судна будуть розглядатися, як такі, що мають військові вантажі.

Росія заявила про те, що всі судна, які прямують по акваторії Чорного моря будуть розглядатися агресором, як такі, що несуть військові вантажі, у зв'язку з чим агресором будуть оглядатися всі судна.

Про це заявив заступник голови МЗС країни-агресора Сергій Вершинін, зазначивши, що "зернового коридору" більше не існує, проте є зона "підвищеної військової небезпеки", повідомляє російський "Інтерфакс".

"Мається на увазі, ми повинні переконатися, що судно йде з чимось поганим, це означає запит, огляд при необхідності, щоб переконатися, так це чи не так",-сказав він.

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"Тепер вже немає морського гуманітарного коридору, тепер вже є зона підвищеної військової небезпеки", - підкреслив Вершинін.

Закриття зернового коридору

18 липня 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди" і відкликала всі гарантії безпеки для зернового коридору.

21 липня 2023 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Росія може повернутися до зернової угоди, якщо країни Заходу "вживуть заходів".

Україна запропонувала Польщі загнати Путіна в кут. Уряд закликав поляків не піддаватися на "гасла і популізм".

21 липня 2023 року стало відомо про те, що Рада Безпеки ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні, присвячений в першу чергу припиненню "зернової угоди".

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