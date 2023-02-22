Україна наполягатиме на збільшенні кількості інспекційних груп, щоб ліквідувати скупчення суден, які очікують на перевірку.

Україна ініціює розгляд з Туреччиною і ООН питання про продовження зернової угоди мінімум на один рік.

Як повідомляє Reuters, розгляд питання про продовження угоди може відбутися цього тижня.

"На цьому тижні ми надішлемо офіційну пропозицію про необхідність працювати над продовженням угоди. Ми будемо просити продовжити її не на 120 днів, а принаймні на рік, тому що український і світовий сільськогосподарський ринок повинен мати можливість планувати ці обсяги в довгостроковій перспективі", - заявив заступник міністра з питань оновлення України Юрій Васьков.

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Він також зазначив, що Україна наполягатиме на збільшенні кількості інспекційних груп, щоб ліквідувати скупчення суден, які очікують перевірку.

Експорт зерна під час війни

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції по Чорному морю.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

26 листопада 2022 року розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство експортуватимуть до країн Африки та Азії.

У січні 2023 року саботаж РФ призвів до значного скорочення експорту зерна з України.

26 січня в Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що добова кількість виходів завантажених суден по "зерновому коридору" з українських портів впала до антирекордного показника.

21 лютого 2023 року стало відомо про те, що Україна залучить до "зернової угоди" Миколаївський порт.

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