Законопроект, зокрема, уточнює склад земель фермерських господарств.

Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроект Про стимулювання діяльності фермерських господарств в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного проекту Закону №4046 проголосували 311 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Як пояснив з трибуни парламенту заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, законопроектом пропонується внести зміни до законодавства, які уточнюють склад земель фермерських господарств.

"Такі землі можуть складатися: із земельних ділянок, що належать громадянам-членам фермерського господарства на праві власності та / або користування, а також земельних ділянок, що належать фермерському господарству", - зазначив він.

Крім того, законопроектом визначаються умови надання фермерським господарствам допомоги коштом державного та місцевого бюджетів, у тому числі через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.

Метою законопроекту є легалізація роботи фермерських господарств. У пояснювальній записці до документа зазначено, що виробництвом сільськогосподарської продукції займаються понад 50 тисяч підприємств, 92% з яких – фермерські господарства.

Також вводиться окрема програма підтримки фермерських господарств, голови яких молодше 35 років.

"Крім того, зареєстровано близько 4 мільйонів особистих господарств, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, реалізують надлишки виробленої продукції за межами організованого аграрного ринку і є потенційними сімейними фермерськими господарствами", - сказано в записці.

Що цьому передувало

18 лютого Верховна Рада підтримала законопроект, який передбачає створення фонду часткового гарантування кредитів середніх і дрібних аграріїв перед фінансовими установами.

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Автор: Ганна Нагорна