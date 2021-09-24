Реформа ринку землі є стратегічною для країни / фото - УНІАН

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко розповів про прибутки України від агросектору. Так, аграрний сектор складає 20% валового внутрішнього продукту (ВВП) і забезпечує до 50% річного валютного виторгу, яка надходить у країну.

Про це він заявив на Першій міжнародній конференції з аграрного права, організованій Асоціацією правників України.

"Реформа ринку землі є стратегічною для країни, оскільки агросектор залишається номер один з точки зору формування доданої вартості і забезпечення сталого розвитку держави. Агросектор сьогодні складає до 20% валового внутрішнього продукту країни і забезпечує 50% валютної виручки", - зазначив Лещенко.

Читайте також"Через 10 років будете у виграші": у Мінагрополітики закликали українців інвестувати в землюЯк повідомляв УНІАН, за даними Держстату, валовий внутрішній продукт України в другому кварталі 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 5,7% в річному вираженні.

Міністерство економіки прогнозує врожай зернових культур в Україні в 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року - 75 млн тонн.

Що таке ВВП - Довідка УНІАН

ВВП - це макроекономічний показник, що відображає ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього вживання, використання або застосування), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.

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Автор: Богдан Слуцький