За словами Романа Лещенка, при цьому аграрний сектор складає п’яту частину валового внутрішнього продукту.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко розповів про прибутки України від агросектору. Так, аграрний сектор складає 20% валового внутрішнього продукту (ВВП) і забезпечує до 50% річного валютного виторгу, яка надходить у країну.

Про це він заявив на Першій міжнародній конференції з аграрного права, організованій Асоціацією правників України.

"Реформа ринку землі є стратегічною для країни, оскільки агросектор залишається номер один з точки зору формування доданої вартості і забезпечення сталого розвитку держави. Агросектор сьогодні складає до 20% валового внутрішнього продукту країни і забезпечує 50% валютної виручки", - зазначив Лещенко.

Читайте також"Через 10 років будете у виграші": у Мінагрополітики закликали українців інвестувати в землюЯк повідомляв УНІАН, за даними Держстату, валовий внутрішній продукт України в другому кварталі 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 5,7% в річному вираженні.

Міністерство економіки прогнозує врожай зернових культур в Україні в 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року - 75 млн тонн.

Що таке ВВП - Довідка УНІАН

ВВП - це макроекономічний показник, що відображає ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього вживання, використання або застосування), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.

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Автор: Богдан Слуцький