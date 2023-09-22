Наступного тижня український і польский міністри агрополітики проведуть очну зустріч.

Польща готова обговорювати з Україною умови поставок зерна, якщо будуть "захищені інтереси польського фермера і українське зерно не потрапить до Польщі". Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, пише CNN.

"Я радий, що Україна почала розмовляти з нами, а не через наші голови з Європейським Союзом або окремо з різними країнами за межами нас, тому що це була смішна річ", – заявив він.

Коментуючи для "Польского радіо" зернову суперечку з Україною, Телус анонсував зустріч з українським міністром агрополітики Миколою Сольським вже наступного тижня. Напередодні у них відбулася телефонна розмова.

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"Я сказав міністру Сольському, що нам потрібно разом вибудувати механізми, які забезпечать, щоб зерно та інші продукти йшли туди, куди вони повинні йти, тобто туди, де вони були до війни. Їх не можна перекинути через українсько-польський кордон і залишити в Польщі чи через українсько-словацький кордон. Вони мають йти туди, куди їздили до війни", – Роберт Телус.

Зернова суперечка з Польщею – останні новини

Учора український міністр агрополітики Микола Сольский повідомив, що обговорив ситуацію зі своїм польским колегою. Попередньо вони домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

Коментуючи зернову суперечку в українському телеефірі, Сольский також зазначив, що подібних конфліктів із сусідами Україна матиме усе більше у міру того, як ми наближатимемося до членства в ЄС. Адже кожна країна блоку прагне захистити власні економічні інтереси від конкурентів.

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