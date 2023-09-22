Міністр агрополітики Микола Сольський зазначив, що це нормально, коли інтереси країн ЄС ідуть всупереч з іншими членами альянсу.

Із наближенням України до членства в Євросоюзі кількість економічних дискусій з країнами-членами буде збільшуватись. У переліку правових норм, які нам треба буде змінити перед вступом в ЄС, 40% пов'язано із сільським господарством і з продуктами харчування.

Про це розповів в ефірі телемарафону міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

"Треба виробляти імунітет до цих дискусій, бути розумним, прагматичним… Економіка є економікою. Це не перша і не остання дискусія", – сказав він, коментуючи зернову суперечку з Польщею.

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За словами міністра, якщо взяти список законодавчих норм, які нам треба підготувати або змінити перед вступом до ЄС, то 40% з цього переліку пов’язані із сільським господарством та продуктами харчування.

"Кожна країна має своїх фермерів, своїх переробників, свої інтереси, які інколи ідуть всупереч з іншими членами Євросоюзу. Це нормальна практика. Це не треба сприймати особисто. Якщо ви хочете бути членами Євросоюзу, то будьте готові до того, що ви повинні постійно професійно десь публічно, десь непублічно захищати свої інтереси. Ми звикнемо до цього", – розповів Сольський.

Він підкреслив, що "зерновий конфлікт" когось здивував або викликав емоційну реакцію, оскільки ми вперше з таким стикнулись.

"Я пропоную до цього ставитись виключно як до того, що ми вже півкроку зробили до останньої лінії вступу до ЄС. І нас почали відповідно сприймати", – зазначив очільник міністерства.

Зерновий конфлікт з країнами ЄС

Після скасування Єврокомісією ембарго на поставку українського зерна до п’ятьох європейських країн, Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку ввели заборону на імпорт низки української агропродукції.

У відповідь на це Україна подала позов проти цих країн до Світової організації торгівлі. Аргументуючи це тим, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів.

Також Україна представила Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп українських агротоварів до Словаччини, Польщі та Угорщини.

В результаті міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, що дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських агротоварів до Словаччини.

Водночас з Польщею та Угорщиною Україна ще веде перемовини, аби знайти рішення, яке враховує інтереси всіх сторін.

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