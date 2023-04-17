Зараз понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл відправитися в українські порти.

Блокування Росією інспекцій суден у Босфорській протоці, які прямують до українських портів для завантаження зерном - це спроба задушити українську економіку.

Про це повідомляє посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк у мікроблозі Twitter. За її словами, зараз щонайменше 50 кораблів не можуть перетнути протоку Босфор через дії РФ.

"Зараз понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл відправитися в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування тих, хто його потребує. Росія намагається задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися умов угоди", - заявила дипломат.

Сьогодні РФ знову заблокувала інспекцію кораблів

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини.

За інформацією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм та положень "зернової ініціативи".

Наразі Україна сподівається, що Туреччина та ООН, які стали посередниками під час підписання так званих "зернових угод" 22 липня 2022 року, зможуть забезпечити виконання відповідних домовленостей.

Нагадаємо, станом на кінець березня, починаючи з 1 серпня 2022 року, з портів Великої Одеси 857 суден експортували 26,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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