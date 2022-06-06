Через блокування портів експортні можливості суттєво зменшилися.

Україна цього року може не знайти можливостей для експорту овочів та фруктів.

Про це під час всеукраїнського телемарафону заявила народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

"У нас є тимчасово окуповані території України. Ту ж томатну пасту, яку у величезній кількості експортувала Україна до Європейського Союзу, ми, ймовірно, у цьому році не зможемо експортувати, тому що вона вироблялася на Херсонщині. Ситуація з українським зерном теж відома - 20 мільйонів тонн заблоковані. Тут ситуація інша - експортувати є що, немає способів експорту. Логістично ми позбавлені половини можливостей для експорту: у нас порти заблоковані, а пропускна здатність прикордонних залізничних пунктів є досить низькою, вони не справляються, зараз залізничні прикордонні пункти забиті металом і зерном, які ми намагаємось експортувати. Тому так може бути, що для фруктів та овочів просто не знайдеться можливостей для експорту", - не виключила вона.

За її словами, виходом із ситуації може бути підписання Угоди АСАА (Угода про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції), що дозволить експортувати промислову продукцію до ЄС.

Раніше Туреччина заявила, що "у найближчі дні" очікує на рішення щодо питання експорту зерна з України морським шляхом, але навіть після домовленості знадобиться близко 5 тижнів, аби почати операцію.

Тривають консультації Туреччини щодо координації відправлення та прибуття кораблів, які перевозитимуть вантаж, а також координації механізму, який буде створено між Туреччиною, Україною, Росією та ООН.

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