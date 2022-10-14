Як виявилося, вирощувати ячмінь та жито в Україні стало невигідно.

В Україні з початку війни зросла ціна хлібобулочну продукцію. Але от житній хліб, а також деякі види круп у 2023 році взагалі можуть зникнути з прилавків магазинів або стати дуже дефіцитним товаром.

Про це повідомляє сайт "На пенсії".

За даними аграріїв, вирощувати ячмінь та жито в Україні стало невигідно, оскільки виробництво зернових стало значно дорожчим через подорожчання всіх складових процесу та розвалу логістичних ланцюжків.

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У результаті, житній хліб, перлова та ячна крупа можуть зникнути з продажу вже наступного року.

Разом з тим, аграрії не можуть продати навіть те, що вони виростили, бо зараз це зерно ніхто не купує за реальною ціною.

Отже, наступного року українські аграрії, не виключено, можуть взагалі відмовитись від посіву ячменю та жита, що і призведе до дефіциту продукції.

Зазначимо, що зростаюча інфляція та скорочення посівів через війну поставили під загрозу забезпеченість українців хлібом за доступною ціною. УНІАН з’ясовував, чи вистачить запасів зерна для задоволення потреб нашого населення в хлібі та якою буде його вартість.

Посів озимих під час війни

За даними Мінагрополітики, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року був здійснений на площі 7,7 млн га – озимою пшеницею і тритикале було засіяно 6,5 млн га, ячменем – 1 млн га, житом – 159 тис. га.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що цієї осені українські аграрії скоротять посівні площі зернових на 25-35%.

Станом на 6 вересня в Україні зерновими було засіяно 7,64 тис.га, у тому числі на 5,17 тис. га посіяно пшениці, на 2 тис. га - ячмінь і на 0,47 тис. га - жито.

Станом на 10 жовтня аграрії всіх областей вже засіяли 1,8 млн га посівних площ, або 38% до прогнозу.

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