Скасування ввізних мит і тарифних квот українським виробникам збільшить експорт української агропродукції.

Верховна Рада України 301 голосами "за" ратифікувала Угоду про скасування ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі між Україною та Великою Британією.

Як повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства, ця угода діятиме щонайменше протягом наступних 12 місяців.

"Скасування ввізних мит і тарифних квот українським виробникам збільшить експорт української агропродукції, яка традиційно поставляється до Великої Британії. У першу чергу, мова йде про борошно, молочну продукцію, м'ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, соки, цукор тощо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відкриття нових ринків сприятиме розвитку українського виробництва, у тому числі, товарів із високою доданою вартістю, що дозволить збільшити надходження валютної виручки, яка буде спрямована на зміцнення вітчизняної економіки.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня Україна та Велика Британія юридично закріпили скасування ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі. Угода діятиме 12 місяців, але може бути продовжена за домовленістю між сторонами на новий термін.

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