'Золотий' узвар та дешеві вареники: скільки коштує приготувати 12 страв на Святвечір

Риба та бакалія подорожчали на тлі рекордного здешевшання овочів.

Загальна вартість продуктів для 12 пісних страв на Різдво становить 913,57 гривні на одну людину, що на 11% більше порівняно з минулим роком.

Про це пише Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

В цьому році різдвяний "кошик" здорожчав помірно через рекордне здешевшання овочів. Водночас фрукти, риба та бакалія додали в ціні.

Відео дня

Через "овочеву дефляцію" можна буде зекономити на приготуванні вареників з капустою (їхня вартість знизилася на 47%), картоплі з часником (-40%) та вінегрету (-18%). Пісний борщ теж буде дешевшим на 18%, ніж торік.

А от кутя та узвар, основні символи різдвяного столу, суттєво здорожчали. Вартість куті зросла на 37%, а узвару – більше, ніж вдвічі – на 150%.

Окремо вдарять по гаманцю і рибні страви. Вартість оселедця зросла на 24%, а риби (хека) для запікання – на 25%. Також за рік на 22% подорожчала соняшникова олія, яка є базовим елементом пісного столу – вона виступає інгредієнтом більшості страв.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Вартість святкового столу на Новий рік, коли асортимент страв включатиме не тільки пісні страви, а й м’ясо і алкоголь, буде в кілька разів вищою за вартість різдвяного меню. Інститут аграрної економіки оцінює витрати на вечерю 31 грудня для сім’ї в чотири людини на рівні 3980 гривень.

При цьому у минулому році продукти для традиційних новорічних страв обійшлися українцям в 3594 гривні – тож за рік їхня вартість зросла трохи більше, ніж на 10%.

Вас також можуть зацікавити новини: