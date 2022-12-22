Окупанти визнали виробничі потужності "безхозними" та "передали в управління" 3-й особі з Криму.

З виноробні Трубецького на Херсонщині російські військові вивезли колекційні вина, саму ж виноробню було майже знищено.

Як повідомив генеральний менеджер виноробні Андрій Стрілець, з перших годин повномасштабного вторгнення Росії шато князя Трубецького опинилося під контролем російських окупаційних сил, йдеться в матеріалі Радіо Свобода "Новини Приазов’я".

На сьогодні село Веселе, де розташоване виробництво, деокуповане. Російські окупаційні сили повністю розграбували колекцію вин, яку у виноробні збирали кілька поколінь, стверджує менеджер.

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Окупанти вкрали пляшки вина, які зберігалися від початку 20-го століття, ще з часів князя Трубецького. Вина, які перебували на витримці, також зникли.

"У нас був склад під Києвом у Гостомелі, він згорів повністю. Ми втратили готову продукцію – це без колекції понад 72 тисячі пляшок. Вона знищена, її нема просто. Колекція безцінна, це мільйони доларів", – запевнив менеджер шато.

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що, крім винного заводу на території міської громади є також "Дім марочних коньяків "Таврія". Це підприємство розташоване на лівому березі.

"Там ситуація гірша. Територія окупована та найстрашніше чи найнеприємніше, що це підприємство стало за багато місяців місцем розташування ворогів час від часу", – повідомив посадовець.

Він розповів, що російські окупанти демонтували та вивезли дві нові лінії розливу коньяків, також розграбували цех витримки спиртів і всю готову продукцію, яка була на складах.

"Це десятки й сотні мільйонів гривень збитків, які понесло це підприємство. Достатньо серйозні збитки. Нелегко буде відновити це все. Що таке, щоб спирт пробув на складах 25-30-35 років, пройшов процес перекурювання, починаючи з закладки виноградників і до 35 років. Це не можна виміряти просто грошима, тому що це збитки такого характеру технологічного. А це набагато складніше, бо потребується термін і немалий", – зауважив Коваленко.

Член Наглядової ради компанії "Дім Марочних Коньяків "Таврія" Севастьян Ксьондз у коментарі "Новинам Приазов’я" розповів, що, за його інформацією, російські окупаційні сили визнали виробничі потужності, сировину та готову продукцію підприємства "безхозними" та "передали в управління 3-й особі з Криму".

Війна в Україні та репарації:

Екс-посол США в Україні, віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи заявив, що Росія має відповісти за воєнні злочини й руйнування, які окупаційні війська спричинили в Україні, та виплатити від $750 мільярдів до $1 трильйона репарацій на відновлення України.

У вересні 2022 року міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що Україна вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія обов'язково платитиме Україні репарації. За його словами, Захід вже почав обговорювати це питання, і це вже серйозно.

14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії. 13 країн не підтримали резолюцію. Серед них: Білорусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Російська Федерація, Сирія та Зімбабве.

14 листопада 2022 року заступник пострпреда США при ООН Річард Міллс прокоментував ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції про створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок війни, розвʼязаної Росією.

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