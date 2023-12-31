У січні-листопаді 2023 року імпорт сала, свинячого жиру й жиру птиці в Україну склав 22,7 тис. тонн. Поставки знизились на 20,6%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.
У грошовому еквіваленті імпорт сягнув $26,1 млн, що на 21,4% менше, ніж за 11 місяців 2022 року. Про це свідчать дані Державної митної служби, пише agronews.ua.
Найбільше продукції з початку цього року завозили із сусідньої Польщі – 36,9%. Також в першу трійку увійшли Нідерланди та Іспанія з частками 21,6% і 14,1% відповідно.
Імпорт продовольства в Україну
Україна почала імпортувати сіль з Африки. Буштинське родовище на Закарпатті не покриває потреби України в солі. Наразі ресурс також імпортують з африканських країн.
Що стосується м’яса, то у 2023 році українці почали більше споживати м’яса птиці та яловичини і менше свинини, ніж торік. Українці споживали в середньому по 27 кг птиці та 7,4 кг яловичини на одну особу.