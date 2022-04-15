В компанії наголосили, що не можуть ігнорувати зростаючу кількість повідомлень про скоєні росіянами воєнні злочини в Україні.

Одна з найбільших аграрних компаній у світі, американська FMC, припиняє діяльність і бізнес у Росії через розв'язану Москвою війну проти України.

Як йдеться в повідомленні компанії, їхній єдиний завод із виробництва упаковки та рецептур для захисту рослин у російських Чебоксарах буде закритий.

"На початку війни FMC вжила суттєвих заходів для скорочення своїх операцій і бізнесу в Росії. Компанія призупинила нові капітальні вкладення, маркетинг і рекламу; науково-дослідну діяльність; імпорт усієї продукції; і розвиток нових продуктів і бізнесу", - зазначили в FMC.

В компанії наголосили, що не можуть ігнорувати зростаючу кількість повідомлень про скоєні росіянами воєнні злочини в Україні, порушення прав людини та інші звірства.

"Наші цінності як компанії та реалії безпрецедентних санкцій більше не дозволяють FMC працювати та розвивати наш бізнес у Росії", - йдеться в повідомленні.

У FMC також засудили російську вторгнення та війну в Україні, і закликають негайно припинити насильство.

FMC є п'ятою за величиною агрохімічною компанією в світі, найбільшою компанією з продажу засобів захисту рослин. Агрохімічний бізнес компанії FMC охоплює 26 виробничих об’єктів, 23 дослідницьких лабораторії та представництва у понад 70 країнах світу, в тому числі й Україні.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з зухвалістю і небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 4 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої домівки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН станом на 10 квітня внаслідок дій російських окупантів в Україні загинули 1793 мирних жителі.

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