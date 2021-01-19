Сільськогосподарські підприємства скоротили виробництво на 14%.

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 2020 році скоротилося на 11,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Читайте такожУкраїна скорочує сільгоспвиробництво

Зокрема, сільськогосподарські підприємства за звітний період скоротили виробництво на 14%, а господарства населення - на 6,8%.

Виробництво рослинницької продукції всіма суб'єктами АПК скоротилося на 13,9% (на підприємствах - скоротилося на 16,5%, у господарствах населення - на 7,8%).

Виробництво тваринницької продукції в цілому по Україні скоротилося на 2,6% в порівнянні з 2019 роком (на підприємствах - на 0,9%, в господарствах населення - на 4,5%).

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Попередні показники

Сільгоспвиробництво в Україні у 2019 році зросло на 1,1%. При цьому підприємства збільшили виробництво на 3,3%, а господарства населення - скоротили на 2%.

За даними Державної служби статистики, виробництво молока в Україні за підсумками 2019 року скоротилося на 3,7% і вперше за роки незалежності впало нижче 10 мільйонів тонн - до 9,68 мільйона тонн.

Разом з тим, виробництво м'яса у 2019 році зросло на 4,8% - до 3,47 мільйона тонн (у живій вазі), яєць – на 3,4%, до 16,6 мільярда штук.

Обсяг виробництва молока в Україні в січні-листопаді 2020 року склав 8,67 мільйона тонн, що на 4,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-листопаді 2020 року скоротилося на 12,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій