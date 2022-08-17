Сполучені Штати внесуть 68 млн дол. у Всесвітню продовольчу програму для закупівлі української пшениці для розв'язання світової продовольчої кризи.
Про це повідомив в Twitter Державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Сполучені Штати внесуть 68 мільйонів доларів у Всесвітню продовольчу програму для закупівлі української пшениці для вирішення гострої світової продовольчої кризи. Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш вразливих верств населення і закликаємо всі країни наслідувати цей приклад", - заявив він.
"Зерновий коридор":
22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.
5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.
9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшло ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.
Станом на 11 серпня всього через гуманітарні морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.
12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.
12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.
Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.
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