Деякий мед на базарах тепер коштує 400 грн за літр, з'ясували журналісти.

Гуртові ціна на мед значно зросли, що своєю чергою, спричинило подорожчання цього продукту на ринках – він став "золотим".

На базарах акацієвий та липовий мед вже коштує 400 гривень за літр, йдеться у сюжеті ТСН.

Комерційний директор групи компаній з переробки продукції бджільництва Вадим Паньковський повідомив, що упродовж останніх п’яти років середня закупівельна ціна меду становила 45-47 грн за кілограм, а 2021-му пасічники хочуть отримувати 60 грн.

Читайте такожЦіна на сало в Україні "зашкалює": названо причиниДехто з пасічників чекає, що мед стане ще дорожчим, і притримує товар.

Українські пасічники орієнтуються на закордонні ринки, оскільки майже 90% меду, виробленого на нашій території, йде на експорт.

У листопаді стало відомо, що з початку 2021-го ціни на мед в Україні залежно від сорту зросли на 15-25%. На ринках середня ціна меду коливалася у межах 240-300 грн за літр.

Нагадаємо, у 2020 році з України експортували майже 80 тисяч тонн меду.

Раніше стало відомо, що минулого року Україна оновила трирічний рекорд з експорту меду, а у 2021-му продовжувала залишатися лідером на світовому ринку цієї продукції.

Автор: Екатерина Присяжнюк