Лідером за продажем землі є Харківська область.

Станом на 5 листопада в Україні укладено 40510 угод в рамках ринку сільськогосподарської землі, а площа земель, щодо яких зареєстровано правочини, склала 100390 гектарів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5252 нотаріуси. Всього заяв – 5894, із них погоджено 5215, в черзі на розгляд - 5, відмову отримали 674. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Серед лідерів за площею проданих земель – Харківська (13 174,8 га), Кіровоградська (12 466,2 га), Полтавська (8 709,7 га) та Дніпропетровська (8 633,7 га) області.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

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Автор: Дмитро Шварц