Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів переговори з главою МЗС країни-агресора Сергієм Лавровим та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

На тлі односторонньої відмови з боку Росії продовжити дію зернової угоди, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів переговори з главою МЗС країни-агресора Сергієм Лавровим та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Як повідомляє Hurriyet Daily News, в ході розмови обговорювалася ситуація, що склалася і можливі шляхи її вирішення. Зокрема, було піднято питання поставок українського зерна на світові ринки через турецькі протоки. Комюніке турецької сторони ще не опубліковано.

Водночас на сайті МЗС РФ було запропоновано "альтернативу" зерновому коридору. "В якості альтернативи "чорноморській ініціативі" міністри розглянули інші варіанти поставок зерна найбільш нужденним країнам, які не залежать від підривних дій Києва та його західних покровителів", - йдеться в повідомленні відомства агресора.

Відео дня

Зерновий коридор

17 липня 2023 року Росія відмовилася від продовження "зернової угоди". Того ж дня країна-агресор відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

17 липня 2023 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував зустріч з главою МЗС Туреччини і запевнив, що вживаються кроки для вирішення питання з президентом РФ Володимиром Путіним, не чекаючи серпня.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував відмову РФ продовжити угоду і озвучив порцію чергових погроз як на адресу України, так і на адресу її прихильників.

Вас також можуть зацікавити новини: