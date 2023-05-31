Угорщина звернулася до Брюсселя з проханням надати фінансову підтримку місцевим фермерам.

Угорщина просить Європейський Союз продовжити обмеження на імпорт зерна з України у п'ять східноєвропейських країн до кінця 2023 року.

Про це заявив державний секретар Міністерства сільського господарства Жолт Фельдман, зазначивши при цьому, що Угорщина звернулася до Брюсселя з проханням надати фінансову підтримку місцевим фермерам, повідомляє Reuters.

"Ми зацікавлені в тому, щоб збір врожаю в Угорщині був безпечно завершений, а угорські фермери могли продавати свою продукцію", – сказав Фельдман після зустрічі міністрів сільського господарства ЄС в Брюсселі.

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Ситуація з українським зерном

Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія зіткнулися з надлишком української сільгосппродукції і в односторонньому порядку заборонили імпорт зернових з України.

Європейська комісія наприкінці квітня 2023 року досягла угоди з цими чотирма державами та Румунією, що передбачає, що вони зможуть блокувати збут української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику на своїй території, але не перешкоджатимуть транзиту агропродукції до інших країн. Крім того ЄК виділила 100 млн євро допомоги постраждалим фермерам в п'яти названих країнах.

12 травня 2023 року європейські країни зажадали від Єврокомісії пояснень, як і чому Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії та Болгарії були надані 100 мільйонів євро. Міністри Франції, Німеччини, Нідерландів, Ірландії, Греції, Австрії, Бельгії, Хорватії, Люксембургу, Естонії, Данії та Словенії заявили, що угода була здійснена "без консультацій".

Станом на 24 травня 2023 року Угорщина не відкликала обмеження на агроімпорт з України.

31 травня 2023 року в ЄС озвучили, скільки може діяти обмеження на імпорт зерна з України. Повідомлялося, що межі можуть продовжити до кінця жовтня.

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