У 2021 році виторг від експорту українського зерна склав 12,3 млрд доларів.

За підсумками минулого року Україна експортувала 50,8 млн т зернових, що в 3,7 раза перевищує показник 2010 року, проте на 10% менше, ніж у рекордному 2019 році.

Про це повідомляє Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" з посиланням на старшого наукового співробітника відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Богдана Духницького.

"Виторг від експорту українського зерна склав торік 12,3 млрд дол. У порівнянні з 2020 роком спостерігалося зростання обсягів поставок більшості основних товарних позицій продукції цієї групи", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що кукурудзи було експортовано 24,7 млн т – на 12% менше показника 2020 року (27,9 млн т), проте в 6 разів більше результату 2010 року.

Обсяги експорту пшениці склали 20,1 млн т.це на 11% більше, ніж у 2020 році, і більш ніж в 4 рази перевищує показник 2010 року.

Поставки ячменю на зарубіжні ринки у 2021 році зросли в порівнянні з попереднім роком на 0,6 млн т і склали близько 5,7 млн т.

Експорт жита після відчутного падіння значно – у 28 разів - виріс і досяг 137 тис. т.

"Найбільшими покупцями вітчизняного зерна у 2021 році як і раніше були країни Азії, Африки та Європи. Характерною рисою 2021 року стало подальше посилення позицій Китаю, який у 2020 році вперше очолив ТОП-10 імпортерів українського зерна, закупивши близько 1/5 вартісних обсягів вітчизняного експорту зернових. За чотири роки, починаючи з 2018 року, ця країна збільшила закупівлі зерна з України майже в 5 разів – до 2552 млн дол.",- зазначив експерт.

За його словами, до списку основних імпортерів вітчизняних зернових також увійшли: Єгипет (1386 млн дол.), Туреччина (918 млн дол.), Індонезія (750 млн дол.), Іспанія (645 млн дол.), Нідерланди (552 млн дол.), Іран (533 млн дол.), Пакистан (355 млн дол.), Лівія (342 млн дол.), Туніс (306 млн дол.).

Урожай 2021 року: