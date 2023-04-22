Сторони обговорили ситуацію, що склалася, навколо експорту українського зерна та інших товарів.

Під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та сільського господарства Республіки Болгарія Явора Гечева сторони погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Відбулася зустріч двох міністрів: аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та сільського господарства Республіки Болгарія Явора Гечева. Сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії й потім продовжити переговори. Також міністри погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження", - йдеться в повідомленні.

В ЄС почали відмовлятися від українського зерна

Як повідомляв УНІАН, раніше низка європейських країн заявили про призупинення імпорту зерна та інших окремих товарів з України. Зокрема, аграрії таких країн, як Польща, висловлювали думку, що через низьку вартість зерна з України, власний урожай поляків погано продається. Відбулися масові акції протесту, через які 5 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик відмовився від посади.

В Європейській комісії, реагуючи на такі заяви, зазначили, що торгова політика є виключною компетенцією Європейського Союзу, і тому такі односторонні дії є неприйнятними.

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