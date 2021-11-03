Зростання цін на газ та добрива не дозволить цінам впасти навіть при гарному врожаї.

Українців у найближчі два роки очікує збільшення вартості аграрної продукції. Причиною такого невтішного прогнозу стало зростання цін на газ та добрива.

Про це розповів генеральний директор з сільськогосподарського виробництва компанії "Нібулон" Костянтин Хмельницький у коментарі РБК-Україна.

За його словами, аграрії на весняну та осінню посівні кампанії цього року закупили добрива вже за новою ціною. Так, ціна добрив фосфорно-калійної групи збільшилася на 35%, а азотної – у два рази. При цьому аналітик вказав, що на своєму гаманці українці це відчують в наступних сезонах.

"Сільськогосподарський цикл досить тривалий - для окремих культур розтягнутий на два календарні роки, наприклад, для озимої пшениці, посів якої відбувається поточної осені, а урожай очікується влітку 2022 року. Тому й більшою мірою впливу зростання цін на даний вид продукції буде відчуватися на врожаї в наступному році", - роз'яснив Хмельницький.

Читайте такожВ Україні злетіли ціни на м'ясо: на що доведеться розщедритисяПри цьому в Міністерстві економіки відзначили, що зростання цін на продукти буде стримувати високий урожай в поточному році та очікувана стабільність обмінного курсу гривні.

"Буде стримувати динаміку цін, як на імпортні продукти, так і на вітчизняні через вплив конкуренції",- йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що середня ціна на продукти у вересні зросли на 14,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Водночас загальна інфляція склала лише 11%.

Як раніше повідомляв УНІАН, українці платитимуть за соняшникову олію ще більше. У листопаді очікується підвищення ціни на 2-3%.

Автор: Анастасія Горбачова