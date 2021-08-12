Основними конкурентами України з експорту цього товару є Росія, Аргентина і Болгарія.

Україна посідає першу позицію в рейтингу найбільших експортерів соняшникової олії у світі за підсумками 2020 року, а найчастіше українську продукцію купують Індія, Китай та Нідерланди.

Про це повідомляє Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".

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"Основними країнами-імпортерами даного продукту є: Індія (31% українського експорту), Китай (20%) і Нідерланди (10%). На кожному з перерахованих ринків у 2020 році українські постачальники займали лідируючі позиції", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, минулого року Індія закупила 1,9 млн тонн української олії, що становить 75% всього імпорту країни, Китай – 1,2 млн тонн (59%), Нідерланди – 600 тис.тонн (87%).

Головними конкурентами України з експорту цього товару є Росія, Аргентина і Болгарія.

Експерти підкреслюють, що частка соняшникової олії становила 11% експортної виручки України у 2020 році.

Ціни на олію в Україні:

Україна у 2020 році вдруге поспіль поставила рекорд з експорту соняшникової олії, відвантаживши на зовнішні ринки 6,9 млн тонн на суму 5,3 млрд дол.

В Україні ціни на олію та цукор за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в липні цього року соняшникова олія коштувала майже на 80% дорожче, ніж у липні 2020 року.

Як розповів науковий співробітник Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" К. Е. Н. Артем Педорченко, ціни на соняшникову олію можуть знизитися вже наступного місяця з початком збору врожаю соняшнику в Україні та зниженням цін на олії на світовому ринку.

Автор: Ганна Нагорна