В Україні подорожчали послуги громадського харчування, культури, лікарень, страхування особистого транспорту і таксі, а також оренди і ремонту житла.

У липні 2021 року в Україні прискорилася інфляція і досягла позначки 10,2% в річному вимірі. В результаті тарифи та ціни на продукти почали стрімко зростати.

У червні інфляція була зафіксована на рівні 9,5%. Про це йдеться в коментарі НБУ щодо рівня інфляції в Україні.

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"Зростання цін на оброблені продовольчі товари продовжило прискорюватися. Зокрема, продовжили дорожчати макаронні та кондитерські вироби, м'ясні та молочні продукти. Стримуючим фактором було зниження темпів зростання цін на соняшникову олію в річному вимірі, однак це поки не відбилося на динаміці цін продуктів його переробки (майонезів і маргаринів), які надалі прискорили зростання", — йдеться в повідомленні НБУ.

У НБУ також зазначили, що в Україні подорожчали послуги громадського харчування, культури, лікарень, страхування особистого транспорту і таксі, а також оренди та ремонту житла.

Також відзначається спад зростання ціна на медичні препарати.

"В результаті різкого спаду захворюваності повільніше дорожчали Фармацевтична продукція та медичні товари, миючі засоби та автомобілі, а одяг і взуття, Домашній текстиль ще більше подешевшали. Разом з тим під впливом стійкого споживчого попиту швидше зростала вартість електроніки, товарів для особистого догляду, меблів і посуду", — пояснили в НБУ.

Які продукти подорожчали в Україні та на скільки:

За рік цукор виріс у своїй ціні на 83,5%;

Масло подорожчало на 79%;

Ціна на яйця зросла на 33%;

Хліб за рік став дорожчим на 16%;

М'ясо подорожчало на 11,1%;

Макарони стали коштувати на 9,3% більше.

Водночас стало відомо і про позитивні тенденції в українській економіці. Овочі подешевшали на 2,7%, а фрукти - на 12,2%.

Крім продуктів, в річному вираженні сильно подорожчали такі позиції: комунальні тарифи на воду, електроенергію і газ, ціни на житло і паливо. Все це подорожчало в основному через зростання ціни на природний газ (на 164,5%) і на електроенергію - на 36,6%.

Ціни на транспорт зросли на 11,9% в першу чергу внаслідок подорожчання палива на 33,8%, проїзд у залізничному пасажирському транспорті виріс на 9,4%. Також на 12% подорожчав автодорожній транспорт.

Ціни на соняшникову олію в Україні:

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають у два рази дешевше.

30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 гривень.

Українське масло в Чехії:

У Чехії олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 гривень.

Інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Автор: Олена Коваленко