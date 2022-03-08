Після припинення воєнного стану власники будуть зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) машини протягом 90 днів.

На період воєнного стану можна не реєструвати сільськогосподарську техніку.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко в своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що сьогодні підписав наказ, відповідно до якого дозволяється експлуатація с/г техніки без реєстрації. Це стосується, зокрема, тракторів, самохідних шасі, самохідних с/г, дорожньо-будівельних та меліоративних машин, інших с/г машин та їх складових вітчизняного й іноземного виробництва.

"Шановні аграрії. Наше завдання, – щоб агропромисловий комплекс працював безперебійно та без затримок. А польові роботи–2022 відбулися, як належить. Тому на найближчий час вам не треба вникати в питання "Якими документами оформляти роботу сільгосптехніки?" та "Як платити податки з реєстрації техніки?". Усе – потім", - наголосив Лещенко.

За його словами, після того, як буде припинено воєнний стан на всій території України або в її окремих місцевостях, власники будуть зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) машини протягом 90 днів.

Вас також можуть зацікавити новини: