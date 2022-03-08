На період воєнного стану можна не реєструвати сільськогосподарську техніку.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко в своєму Telegram-каналі.
Він зазначив, що сьогодні підписав наказ, відповідно до якого дозволяється експлуатація с/г техніки без реєстрації. Це стосується, зокрема, тракторів, самохідних шасі, самохідних с/г, дорожньо-будівельних та меліоративних машин, інших с/г машин та їх складових вітчизняного й іноземного виробництва.
"Шановні аграрії. Наше завдання, – щоб агропромисловий комплекс працював безперебійно та без затримок. А польові роботи–2022 відбулися, як належить. Тому на найближчий час вам не треба вникати в питання "Якими документами оформляти роботу сільгосптехніки?" та "Як платити податки з реєстрації техніки?". Усе – потім", - наголосив Лещенко.
За його словами, після того, як буде припинено воєнний стан на всій території України або в її окремих місцевостях, власники будуть зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) машини протягом 90 днів.