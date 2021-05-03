Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин прогнозує, що після Великодня в Україні ціни на яйця впадуть на 10-15%.
Про це вона заявила в ефірі програми "Зворотній зв'язок", передає "Україна 24".
Читайте такожВеликдень-2021: скільки доведеться заплатити за продукти й що подорожчало найбільшеЛитвин пояснила, що зазвичай на Великдень промислова ціна на яйця зростає стрімко.
"Найімовірніше, після Великодня варто очікувати зниження ціни, але також не дуже швидко - не більше 10-15%. Нижче ціна не може опускатися через досить високу вартість комбікормів і зернових культур",- розповіла експерт.
Подорожчання овочів в Україні
На українських ринках і в супермаркетах подорожчали овочі борщового набору. Подешевшала тільки картопля. Кілограм коштує майже 12 гривень.
Серед тих овочів, які подорожчали, - це морква. Кілограм можна придбати в середньому за 6 гривень. Вартість буряка зараз становить близько 7,5 гривні. Капуста зросла в ціні до майже 6 гривень за кілограм.
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