На Великдень ціна на яйця різко зросла, але це подорожчання - тимчасове.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин прогнозує, що після Великодня в Україні ціни на яйця впадуть на 10-15%.

Про це вона заявила в ефірі програми "Зворотній зв'язок", передає "Україна 24".

Читайте такожВеликдень-2021: скільки доведеться заплатити за продукти й що подорожчало найбільшеЛитвин пояснила, що зазвичай на Великдень промислова ціна на яйця зростає стрімко.

"Найімовірніше, після Великодня варто очікувати зниження ціни, але також не дуже швидко - не більше 10-15%. Нижче ціна не може опускатися через досить високу вартість комбікормів і зернових культур",- розповіла експерт.

Подорожчання овочів в Україні

На українських ринках і в супермаркетах подорожчали овочі борщового набору. Подешевшала тільки картопля. Кілограм коштує майже 12 гривень.

Серед тих овочів, які подорожчали, - це морква. Кілограм можна придбати в середньому за 6 гривень. Вартість буряка зараз становить близько 7,5 гривні. Капуста зросла в ціні до майже 6 гривень за кілограм.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко