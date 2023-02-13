Лютий та березень можуть стати сприятливим періодом для зниження фінансового навантаження на гаманці українців. Варто чекати на хороші цінники після Великодня.

В Україні очікується зниження цін на курячі яйця, які з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України зросли у вартості майже вдвічі.

Як спрогнозувала аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин у коментарі OBOZREVATEL, вже в лютому-березні 2023 року вартість яєць може знизитися на 10-15%.

Також вона зазначила, що на більш "приємну" ціну українці можуть розраховувати вже після Великодня - приблизно на початку квітня вартість яєць знизиться на 35-40%.

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За словами Литвин, таку "доступність" продукту можна спрогнозувати виходячи з двох факторів.

"Тоді діятимуть одразу 2 фактори: збільшення пропозиції від домогосподарств через теплішу погоду, а також зменшення попиту населення після Великодніх свят. Тому в той період можна очікувати ціну на 35 -40% нижче поточної", – сказала фахівець.

Підвищення цін на яйця -"стрибання" у вартості

Нагадаємо, що з початку повномасштабної російської агресії яйця стали одними з лідерів серед продуктів з підвищення вартості протягом року.

Як підтвердили в Мінагрополітики, цього року динаміка цін на яйця показує великі коливання, а на зростання ціни вплинуло кілька факторів. Якщо до початку повномасштабного вторгнення Росії у січні-лютому 2022 року вартість яєць в Україні (за 10 шт.) становила близько 35 грн, то у травні – червні ціна на них впала нижче собівартості-до 16,5-17 грн.

Вже станом на початок вересня вартість десятка яєць оцінювали у 29,91 гривні, а вже до 27 жовтня цінники зросли до 62,01 грн за 1 десяток в середньому по Україні.

2 листопада стало відомо, що Міністерство аграрної політики та продовольства України з Асоціацією "Союз птахівників України" уклали меморандум, спрямований на стабілізацію ціни на курячі яйця і недопущення перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за якими яйця поставляються в торгові мережі.

На тлі цього в листопаді оптові ціни на яйця знизилися на 10%.

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