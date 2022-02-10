В Україні за рік вартість борщу зросла більш ніж на 30%.
Про це свідчить оновлений "Індекс борщу" від експертів незалежного експертно-аналітичного центру BRDO.
"80,92 грн - стільки в лютому 2022 року коштуватиме порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом. У порівнянні з лютим 2021 року — 62,06 грн – ціна зросла більш ніж на 30%", - повідомили аналітики.
Відзначається, що всі інгредієнти борщу за рік подорожчали в різному ступені: від незначних 5% до істотних 284,4%.
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"Найбільше зросли ціни на овочі. У порівнянні з лютим 2021 року, більш ніж удвічі "злетіли" ціни буряка і моркви та майже в чотири рази – ціна капусти. Єдиний овоч, ціна якого зросла несуттєво, - картопля (+5,05%). Також не критично подорожчали свинина (+12,03%) і сметана (+8,78%)", - зазначили в BRDO.
Зростання цін на продукти в Україні:
- Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.
- У серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.
- Експерти також прогнозували, що через подорожчання газу в Україні злетять ціни на хліб.
- До середини жовтня 2021 року ціни на яблука в Україні опустилися до рівня 2018 року, коли був зібраний рекордний урожай цих фруктів.
- За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в жовтні в річному вираженні - у порівнянні з жовтнем 2020 року становила 10,9%, незначно сповільнившись з 11% у вересні.
- Експерти прогнозували, що до кінця 2021 року вартість яблук в Україні може злетіти до 14-15 грн.
- За словами експерта вартість яєць може досягти 38-40 гривень за десяток.
- Споживча інфляція в Україні в грудні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з груднем 2020 року - склала 10,0%, сповільнившись з 10,3% в листопаді.
- Споживча інфляція в Україні в січні 2022 року у річному вираженні - у порівнянні з січнем 2021 року - склала 10,0%.