У порівнянні з лютим 2021 року більш ніж вдвічі підвищилися ціни на буряк та моркву і майже в чотири рази – на капусту.

В Україні за рік вартість борщу зросла більш ніж на 30%.

Про це свідчить оновлений "Індекс борщу" від експертів незалежного експертно-аналітичного центру BRDO.

"80,92 грн - стільки в лютому 2022 року коштуватиме порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом. У порівнянні з лютим 2021 року — 62,06 грн – ціна зросла більш ніж на 30%", - повідомили аналітики.

Відзначається, що всі інгредієнти борщу за рік подорожчали в різному ступені: від незначних 5% до істотних 284,4%.

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"Найбільше зросли ціни на овочі. У порівнянні з лютим 2021 року, більш ніж удвічі "злетіли" ціни буряка і моркви та майже в чотири рази – ціна капусти. Єдиний овоч, ціна якого зросла несуттєво, - картопля (+5,05%). Також не критично подорожчали свинина (+12,03%) і сметана (+8,78%)", - зазначили в BRDO.

Зростання цін на продукти в Україні: