Йдеться про повну заборону її використання в дитячому хачуванні.

Верховна Рада України ухвалила закон, яким передбачає обмеження використання пальмової олії в харчових продуктах .

Про це повідомила народний депутат України Олена Вінтоняк, яка є спіавторкою законопроекту з реєстраційним номером 5148 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми".

Сьогодні, 4 вересня, за ухвалення цього закону проголосувало 293 народних депутатів.

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Вінтоняк зазначила, що закон передбачає повну заборону використання гідрогенізованих рослинних жирів і олій та інших шкідливих трансжирів у дитячому харчуванні.

В документі вказано, що використання гідрогенізованих рослинних жирів і олій відповідно до європейських практик має бути не більше 2-х грамів на 100 грам загальної кількості всіх жирів у продукті. Передбачене обов’язкове маркування харчових продуктів, що містять рафіновані олії рослинного походження.

Вінтоняк наголосила, що деякі компанії, заробляючи на солодощах мільярди, використовуюьб небезпечні трансжири, що спричиняють онкологію (зокрема і дитячу) і серцево-судинні хвороби. Вона також зазначила, що лікарі категорично радять не споживати продукти, що мають у своєму складі "гідрогенізовану пальмову олію" дітям і дорослим, оскількі вона вже давно заборонена у багатьох країнах.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що, за висновками експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, вживання пальмової олії призводить до ожиріння і розвитку хронічних захворювань в глобальному масштабі.

Зазначено, що пальмову олію видобувають із плодів рослини Elaeis guineensis, відомої як олійна пальма, та вона лідирує у виробництві напівфабрикатів і готових продуктів, міститься в твердих жирах рослинного походження, таких як маргарин і топлене масло "ГХІ", кондитерській продукції, і нерідко присутня в легких готових закусках, випічці, фритюрах і інших смажених виробах. Ця олія містить насичені жири, і саме вони формують стеаринову фракцію пальмової олії, що має більш тривалий термін зберігання.

Аналіз робіт, який провели експерти ВООЗ продемонстрував переконливий зв'язок між збільшенням споживання пальмової олії в 23 країнах світу - і підвищеним рівнем смертності від ішемічної хвороби серця, який там зафіксували.

В Записці сказано, що трансжири мають доведений згубний вплив на здоров'я людей і не лише викликають ожиріння, але й серцеві хвороби, рак, діабет, розлад імунної системи. Наприклад, вони не дають ферментній системі перетравлювати хімічні онкогени і ліки, які можуть викликати рак.

Пальмова олія - що відомо

Пальмову олію використовують переважно в кулінарії, вона широко використовується для виробництва оброблених харчових продуктів тривалого зберігання, таких як печиво та хлібобулочні вироби, шоколадні цукерки, маргарини .

Інші сфери застосування пальмової олії включають: мило, зубну пасту, помаду, макіяж та іншу косметику, корми для тварин.

Столова ложка пальмової олії містить близько 120 калорій.

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