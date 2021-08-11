Молочна продукція може здорожчати до 7% через скорочення надоїв із настанням холодів.

Ціни на молоко можуть зрости восени цього року, однак подорожчання буде помірним – на 5-7%, оскільки виробники ризикують втратити споживача і ледве витримують конкуренцію з дешевшою імпортною продукцією.

Про це радник асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Володимир Лапа заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Це сезонне зростання цін – традиційно з першими холодами молочна продукція додає у вартості через скорочення надоїв. Українські виробники зараз працюють на межі рентабельності, а продавати продукцію дорожче за імпортну не можуть, оскільки ризикують втратити споживача і прибутки", – сказав Лапа.

Читайте такожВ Україні злетіли тарифи та ціни на продукти: що подорожчало найбільшеВін пояснив, що оскільки навесні, коли ферми традиційно збільшують надої, суттєвого зниження цін на молоко не було, то зі скороченням надоїв восени виробникам не вдасться підняти ціни більш ніж на 5-7%.

"Тому якщо подорожчання цієї осені буде, то воно матиме такий обмежений характер", – стверджує експерт.

Як повідомляв УНІАН, українці за п'ять років суттєво зменшили споживання молочних продуктів – до 104 кілограмів на людину в рік у 2020 році зі 120 кілограмів у 2015 році.

Автор: Ганна Нагорна