Це збільшення пов'язане в першу чергу зі зростанням світових цін на рослинні олії і зернові.

Ціни на продовольство в світі в жовтні продовжили зростання третій місяць поспіль, досягнувши найвищого середньомісячного значення з червня 2011 року.

За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), світові ціни на продовольство в жовтні 2021 року зросли на 3% в порівнянні з вереснем і на 31,3% в порівнянні з жовтнем минулого року.

Це збільшення в порівнянні з рівнем минулого місяця пов'язано в першу чергу зі зростанням світових цін на рослинні олії і зернові.

Зокрема, ціни на зернові в жовтні зросли на 3,2% в порівнянні з вереснем і на 22,4% в порівнянні з жовтнем 2020 року.

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У порівнянні з минулим місяцем зросли світові ціни на всі основні види зернових. Зокрема, ціни на пшеницю порівняно з показником минулого року зросли на 38,3%, досягнувши максимального рівня з листопада 2012 року.

"Також зросли світові ціни на кукурудзу, що обумовлено зростанням споживання на ринках енергоресурсів. Однак це зростання цін на кукурудзу стримувало сезонне збільшення пропозиції і відновлення роботи портів у Сполучених Штатах Америки", - сказано в повідомленні.

Ціни на рослинні олії в жовтні зросли на 9,6% порівняно з минулим місяцем і є найвищим показником за весь час існування індексу ФАО.

Так, світові ціни на пальмову, соєву та соняшникову олії зростали під впливом пожвавлення імпортного попиту у світі, особливо з боку Індії, яка додатково знизила імпортні мита на харчові олії. Також зростанню цін на рослинні олії сприяло зростання цін на сиру нафту.

Молочна продукція подорожчала на 2,6%. У ФАО відзначили, що другий місяць поспіль тривало різке зростання котирувань світових цін на вершкове масло, знежирене сухе молоко і незбиране сухе молоко.

Також продовжився ріс світових цін на молоко, чому сприяло сезонне зниження пропозиції молока і скорочення запасів в Європі і більш повільний, ніж передбачалося раніше, початок нового сезону виробництва молока в країнах Тихого океану.

Водночас ціни на м'ясо знижуються вже третій місяць поспіль – у жовтні порівняно з вереснем ціни знизилися на 0,8%. При цьому ціни на свинину знизилися в силу скорочення закупівель з боку Китаю, а ціни на птицю виросли під впливом високого попиту в світі.

Ціна на цукор знизилася на 1,8% в порівнянні з вереснем, що є його першим зниженням після безперервного шестимісячного зростання. Однак світові котирування цукру як і раніше більш ніж на 40% перевищують рівень того ж періоду минулого року.

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Автор: Катерина Гірник