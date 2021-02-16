Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко обурений розбіжностями в уряді навколо створення профільного аграрного міністерства.
Читайте такожНовий міністр агрополітики розповів про пріоритети роботи на посадіПро це він повідомив на прес-конференції, присвяченій обговоренню розвитку агросектору України в рамках проекту Національної економічної стратегії - 2030.
"За два місяці з моменту призначення міністра аграрної політики у нас досі немає Міністерства. Досі ми знаходимося в процесі дискусій, погоджень, пошуку варіацій на тему, Яким має бути Міністерство", - сказав він.
При цьому, за словами Лещенка, є чинне положення від 2015 року Про створення Мінагропроду, яке є правовою основою функціонування Міністерства.
Він додав, що ліквідація міністерства у 2019 році призвела до "диверсії в країні", коли агросектор змушений доводити свою важливість і те, що галузі необхідно своє міністерство.
Що цьому передувало
- 17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила екс-голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.
- 28 грудня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, необхідне для відтворення Міністерства аграрної політики та продовольства України.
- Відновлення роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України неодноразово переносилося, останній раз - з лютого на березень 2021 року, оскільки повноваження нового Міністерства досі не визначені.
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