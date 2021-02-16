В Україні так і не запрацював Мінагропрод через два місяці після призначення міністра.

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко обурений розбіжностями в уряді навколо створення профільного аграрного міністерства.

Читайте такожНовий міністр агрополітики розповів про пріоритети роботи на посадіПро це він повідомив на прес-конференції, присвяченій обговоренню розвитку агросектору України в рамках проекту Національної економічної стратегії - 2030.

"За два місяці з моменту призначення міністра аграрної політики у нас досі немає Міністерства. Досі ми знаходимося в процесі дискусій, погоджень, пошуку варіацій на тему, Яким має бути Міністерство", - сказав він.

При цьому, за словами Лещенка, є чинне положення від 2015 року Про створення Мінагропроду, яке є правовою основою функціонування Міністерства.

Він додав, що ліквідація міністерства у 2019 році призвела до "диверсії в країні", коли агросектор змушений доводити свою важливість і те, що галузі необхідно своє міністерство.

Що цьому передувало

17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила екс-голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

28 грудня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, необхідне для відтворення Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Відновлення роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України неодноразово переносилося, останній раз - з лютого на березень 2021 року, оскільки повноваження нового Міністерства досі не визначені.

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Автор: Ганна Нагорна