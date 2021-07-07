Прем'єр підкреслив, що міфи про масовий розпродаж землі залишилися тільки міфами.

За майже тиждень роботи ринку землі в Україні було укладено 322 договори на ділянки сільськогосподарського призначення – масового розпродажу земель не спостерігається.

Про це під час засідання Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"За перші 6 днів з часу відкриття ринку було зареєстровано 322 угоди на земельні ділянки, щодо яких раніше діяв мораторій. Міфи про масовий розпродаж земель і вивезення українського чорнозему за кордон так і залишилися тільки міфами, і запевняю вас, так і буде надалі", – сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що договори про землю сільськогосподарського призначення укладаються прозоро і відповідно до встановлених процедур.

Ринок землі в Україні

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

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Автор: Ганна Нагорна