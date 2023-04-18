Останнє порушення морських перевезень відбулося одночасно з тим, що Польща, Угорщина і Словаччина призупинили імпорт українського зерна.

Україна заявила, що поставки її врожаю через "зерновий коридор" припинені вже другий день.

Відповідно до угоди, укладеної минулого року для забезпечення руху українського зерна, спільний координаційний центр у Стамбулі складається з представників України, Росії, Туреччини та організації Об'єднаних націй, які перевіряють судна, що прямують до трьох українських портів та з них.

"У понеділок ніяких перевірок не проводилося, в чому Київ звинуватив перешкоджання з боку Росії, а у вівторок Міністерство інфраструктури України заявило, що діяльність як і раніше припинена", - пише Bloomberg.

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При цьому останнє порушення морських перевезень відбулося одночасно з тим, що Польща, Угорщина і Словаччина призупинили імпорт деяких сільськогосподарських вантажів, що поставило під загрозу ключовий альтернативний маршрут на експортні ринки.

"Автомобілі стоять на кордоні з Європою, застрягли, так як інша сторона їх не приймає. Росіяни не виходять на інспекції в Стамбул, всі човни стоять на місці", — сказала в інтерв'ю операційний директор Українського виробника зерна "Агротрейд" Олена Ворона.

Інспекції суден також були ненадовго припинені минулого тижня, і Москва заявила, що може відмовитися від цієї ініціативи, якщо до середини травня її проблеми з власним зерном і добривами не будуть вирішені. Ця загроза підкреслює невизначеність щодо експортної угоди, яка відіграла вирішальну роль у зниженні світових цін на продукти харчування, які значно підвищилися після вторгнення Росії в Україну.

"Росія як і раніше відмовляється слідувати плану українських портів і нав'язує українським портам свій власний план, що неприйнятно", — пише видання, посилаючись на Міністерство інфраструктури України.

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" та створення безпечних маршрутів.

Однак робота спільного координаційного центру неодноразово підривалася російською стороною.

17 квітня, російська сторона в черговий раз заблокувала інспекцію судів у територіальних водах Туреччини.

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, російська сторона хоче контролювати кількість завантаженого флоту і напрямки його роботи, що є порушенням міжнародних норм і положень "зернової ініціативи".

Блокування "зернового коридору" відбувається на тлі тимчасової заборони Польщі, Угорщини та Словаччини імпорту деяких сільськогосподарських продуктів у зв'язку із загрозою для внутрішніх ринків. Варшава у відповідь на протести місцевих фермерів, які стикаються з проблемами в реалізації продукції через українське зерно, зупинила імпорт і транзит агропродукції з України.

Згодом Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українського зерна та іншої продукції, пообіцявши проте зберегти транзит.

У Мінагрополітики вже заявили, що заборони, введені Польщею, Словаччиною та Угорщиною, можуть призвести до зменшення аграрного експорту на 8-10%.