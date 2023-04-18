Україна заявила, що поставки її врожаю через "зерновий коридор" припинені вже другий день.
Відповідно до угоди, укладеної минулого року для забезпечення руху українського зерна, спільний координаційний центр у Стамбулі складається з представників України, Росії, Туреччини та організації Об'єднаних націй, які перевіряють судна, що прямують до трьох українських портів та з них.
"У понеділок ніяких перевірок не проводилося, в чому Київ звинуватив перешкоджання з боку Росії, а у вівторок Міністерство інфраструктури України заявило, що діяльність як і раніше припинена", - пише Bloomberg.
При цьому останнє порушення морських перевезень відбулося одночасно з тим, що Польща, Угорщина і Словаччина призупинили імпорт деяких сільськогосподарських вантажів, що поставило під загрозу ключовий альтернативний маршрут на експортні ринки.
"Автомобілі стоять на кордоні з Європою, застрягли, так як інша сторона їх не приймає. Росіяни не виходять на інспекції в Стамбул, всі човни стоять на місці", — сказала в інтерв'ю операційний директор Українського виробника зерна "Агротрейд" Олена Ворона.
Інспекції суден також були ненадовго припинені минулого тижня, і Москва заявила, що може відмовитися від цієї ініціативи, якщо до середини травня її проблеми з власним зерном і добривами не будуть вирішені. Ця загроза підкреслює невизначеність щодо експортної угоди, яка відіграла вирішальну роль у зниженні світових цін на продукти харчування, які значно підвищилися після вторгнення Росії в Україну.
"Росія як і раніше відмовляється слідувати плану українських портів і нав'язує українським портам свій власний план, що неприйнятно", — пише видання, посилаючись на Міністерство інфраструктури України.
22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" та створення безпечних маршрутів.
Однак робота спільного координаційного центру неодноразово підривалася російською стороною.
17 квітня, російська сторона в черговий раз заблокувала інспекцію судів у територіальних водах Туреччини.
За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, російська сторона хоче контролювати кількість завантаженого флоту і напрямки його роботи, що є порушенням міжнародних норм і положень "зернової ініціативи".
Блокування "зернового коридору" відбувається на тлі тимчасової заборони Польщі, Угорщини та Словаччини імпорту деяких сільськогосподарських продуктів у зв'язку із загрозою для внутрішніх ринків. Варшава у відповідь на протести місцевих фермерів, які стикаються з проблемами в реалізації продукції через українське зерно, зупинила імпорт і транзит агропродукції з України.
Згодом Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українського зерна та іншої продукції, пообіцявши проте зберегти транзит.
У Мінагрополітики вже заявили, що заборони, введені Польщею, Словаччиною та Угорщиною, можуть призвести до зменшення аграрного експорту на 8-10%.