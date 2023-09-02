Частиною пакету є включення європейської дочірньої компанії російського банку "Зіраат" (Россельхозбанк) до системи SWIFT.

ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо зерновоuj коридору, який стане основою для відродження зернової ініціативи.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час спільної прес-конференції, яку він провів зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у Москві, повідомляє Anadolu Ajansı.

Найважливішими елементами пакету є включення європейської дочірньої компанії російського банку "Зіраат" (Россельхозбанк) до системи SWIFT та розблокування заморожених активів російських компаній з виробництва добрив в Європі.

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Як йдеться в матеріалі, інші формули, висунуті в якості альтернативи угоді, мають проблеми з точки зору безпеки і вартості.

Росія пропонує відправити 1 млн тонн зерна до Туреччини, переробити його в Туреччині за фінансової підтримки Катару, і потім відправляти в найменш розвинені країни.

Однак, у порівнянні з обсягом роботи Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє відправляти близько 33 мільйонів тонн зерна на рік, 1 мільйон тонн зерна, пропонований Росією, набагато нижчий за потреби.

Як йдеться в матеріалі, той факт, що недостатня кількість зерна доходить до нужденних, несе в собі небезпеку викликати швидке зростання цін на ринках та спровокувати глобальну кризу.

Фактично, якщо ініціатива продовжиться з того місця, на якому вона зупинилася, відвантаження 220 тисяч тонн зерна, як очікується, нагодує 810 тисяч осіб протягом 1 року.

Ситуація з експортом зерна з України

У липні 2023 року РФ вийшла з "зернової угоди". Агресор зняв усі гарантії безпеки.

Згодом були оголошені тимчасові коридори для торгових суден, що йдуть з і в українські порти.

18 серпня 2023 року з'явилася інформація про те, що Росія готує нову "тристоронню зернову угоду" без України.

31 серпня 2023 року МЗС України звернулося до Туреччини. У МЗС розраховують, що Туреччина та інші сторони використають свій авторитет для запобігання спроб Росії порушити міжнародні зобов'язання.

1 вересня 2023 року Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш направив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову листа, в якому виклав "набір конкретних пропозицій", спрямованих на відновлення зернової угоди, яка дозволила б безпечно експортувати українське зерно через Чорне море.

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