ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо зерновоuj коридору, який стане основою для відродження зернової ініціативи.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час спільної прес-конференції, яку він провів зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у Москві, повідомляє Anadolu Ajansı.
Найважливішими елементами пакету є включення європейської дочірньої компанії російського банку "Зіраат" (Россельхозбанк) до системи SWIFT та розблокування заморожених активів російських компаній з виробництва добрив в Європі.
Як йдеться в матеріалі, інші формули, висунуті в якості альтернативи угоді, мають проблеми з точки зору безпеки і вартості.
Росія пропонує відправити 1 млн тонн зерна до Туреччини, переробити його в Туреччині за фінансової підтримки Катару, і потім відправляти в найменш розвинені країни.
Однак, у порівнянні з обсягом роботи Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє відправляти близько 33 мільйонів тонн зерна на рік, 1 мільйон тонн зерна, пропонований Росією, набагато нижчий за потреби.
Як йдеться в матеріалі, той факт, що недостатня кількість зерна доходить до нужденних, несе в собі небезпеку викликати швидке зростання цін на ринках та спровокувати глобальну кризу.
Фактично, якщо ініціатива продовжиться з того місця, на якому вона зупинилася, відвантаження 220 тисяч тонн зерна, як очікується, нагодує 810 тисяч осіб протягом 1 року.
Ситуація з експортом зерна з України
У липні 2023 року РФ вийшла з "зернової угоди". Агресор зняв усі гарантії безпеки.
Згодом були оголошені тимчасові коридори для торгових суден, що йдуть з і в українські порти.
18 серпня 2023 року з'явилася інформація про те, що Росія готує нову "тристоронню зернову угоду" без України.
31 серпня 2023 року МЗС України звернулося до Туреччини. У МЗС розраховують, що Туреччина та інші сторони використають свій авторитет для запобігання спроб Росії порушити міжнародні зобов'язання.
1 вересня 2023 року Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш направив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову листа, в якому виклав "набір конкретних пропозицій", спрямованих на відновлення зернової угоди, яка дозволила б безпечно експортувати українське зерно через Чорне море.