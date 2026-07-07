Названо нові легковики, які українці готові відірвати з руками: ТОП-10 моделей червня

Функціональний кросовер Renault Duster залишається головним вибором для українців.

За підсумками червня ринок нових легковиків продемонстрував традиційне для літа зниження активності покупців. Протягом місяця в Україні зареєстрували 5 331 новий легковий автомобіль, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Структура червневого ринку за типами двигунів свідчить, що зміни цін на пальне безпосередньо відображаються на вподобаннях покупців. Частка бензинових автомобілів знизилася на 1,2%, однак вони й надалі очолюють ринок з показником у 39,3% продажів.

Гібридні автомобілі (30,2%) посідають друге місце. Частка дизельних машин через зниження вартості дизельного пального зросла до 22,6%. Електромобілі продовжують втрачати позиції на первинному ринку – їхня частка скоротилася на 1,2% - до 7,5%.

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Найпопулярніші моделі і бренди

До трійки найпопулярніших в Україні брендів доволі очікувано потрапили Toyota (627 авто), Škoda (473) та Volkswagen (456). Серед преміальних брендів лідерство зберігає Porsche – у червні в Україні вперше зареєстрували 65 нових автомобілів цієї марки.

У рейтингу найпопулярніших моделей істотних змін також не відбулося. Перше місце зберіг практичний кросовер Renault Duster − у червні було зареєстровано 260 таких авто.

Однією з головних несподіванок стала поява в першій десятці кросовера BYD Sea Lion 06, який розійшовся тиражем 106 автомобілів. Нова модель китайського виробника впевнено увійшла до числа лідерів, обійшовши низку давно присутніх на ринку японських та європейських конкурентів.

На думку фахівців, це свідчить про те, що навіть в умовах посиленого податкового навантаження на електрокари сучасні моделі з Китаю залишаються конкурентоспроможними завдяки вдалому поєднанню ціни та оснащення.

Авторинок України – останні новини

За результатами першого півріччя автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння забезпечили майже 62% продажів нових легковиків. Лідерство на ринку зберегли бензинові автомобілі. Найбільший попит серед бензинових машин мав корейський кросовер Hyundai Tucson.

Крім того, у червні українці зареєстрували 21 378 уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Головними тенденціями місяця стали домінування бензинових машин і стабільно високий попит на середньорозмірні кросовери від європейських та американських брендів.

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