Ціни на вживані автомобілі в Україні суттєво відрізняються залежно від регіону.

Найдорожче вживані автомобілі продають у Києві та західних областях України, тоді як найнижчі ціни фіксують у прифронтових регіонах. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Висновки були зроблені за результатами моніторингу оголошень про продаж вживаних легкових авто з агрегатору Automoto.ua. Були використані дані за травень цього року.

Найвищі середні ціни фіксують в регіонах, які мають найбільш розвинену логістику імпорту, високий рівень купівельної спроможності та велику частку нещодавно пригнаних авто.

Відео дня

Найвищі середні ціни спостерігаються:

у Києві та в Київській області - 8 800 доларів;

у Львівській області - 7 800 доларів;

у Закарпатській області - 7 000 доларів.

Якщо казати про більшість областей центральної та західної України, то тут середні ціни на вживані авто знаходяться в межах 5500-6600 доларів.

Найнижчі ціни фіксують в регіонах, де суттєво знизився попит, а також зменшився обсяг активного парку. Можна сказати простіше – найнижчі ціни спостерігаються там, де мають місце активні бойові дії.

Найнижчі середні ціни спостерігаються:

• у Донецькій області - 2 800 доларів;

• у Херсонській області - 2 800 доларів;

• у Луганській області - 3 500 доларів.

Які вживані автомобілі обрати - поради спеціалістів

Раніше фахівці назвали десять надійних електромобілів з пробігом. Лідером рейтингу став популярний електричний кросовер Hyundai Kona Electric.

Серед переваг цього автомобіля експерти назвали непогану шумоізоляцію і гарні гальма. Також він може похвалитися практичним інтер'єром зі зручними органами керування.

Окрім Hyundai Kona Electric до списку потрапили й інші моделі південнокорейського бренду – Hyundai Ioniq 6 та Hyundai Ioniq 5.

Також нещодавно було названо чотири автомобілі з пробігом, які рідко потребують ремонту. До списку потрапили Toyota Tacoma, Honda Civic, Subaru Outback та Toyota 4Runner.

Вас також можуть зацікавити новини: