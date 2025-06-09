Найдорожче вживані автомобілі продають у Києві та західних областях України, тоді як найнижчі ціни фіксують у прифронтових регіонах. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Висновки були зроблені за результатами моніторингу оголошень про продаж вживаних легкових авто з агрегатору Automoto.ua. Були використані дані за травень цього року.
Найвищі середні ціни фіксують в регіонах, які мають найбільш розвинену логістику імпорту, високий рівень купівельної спроможності та велику частку нещодавно пригнаних авто.
Найвищі середні ціни спостерігаються:
- у Києві та в Київській області - 8 800 доларів;
- у Львівській області - 7 800 доларів;
- у Закарпатській області - 7 000 доларів.
Якщо казати про більшість областей центральної та західної України, то тут середні ціни на вживані авто знаходяться в межах 5500-6600 доларів.
Найнижчі ціни фіксують в регіонах, де суттєво знизився попит, а також зменшився обсяг активного парку. Можна сказати простіше – найнижчі ціни спостерігаються там, де мають місце активні бойові дії.
Найнижчі середні ціни спостерігаються:
• у Донецькій області - 2 800 доларів;
• у Херсонській області - 2 800 доларів;
• у Луганській області - 3 500 доларів.
Які вживані автомобілі обрати - поради спеціалістів
Раніше фахівці назвали десять надійних електромобілів з пробігом. Лідером рейтингу став популярний електричний кросовер Hyundai Kona Electric.
Серед переваг цього автомобіля експерти назвали непогану шумоізоляцію і гарні гальма. Також він може похвалитися практичним інтер'єром зі зручними органами керування.
Окрім Hyundai Kona Electric до списку потрапили й інші моделі південнокорейського бренду – Hyundai Ioniq 6 та Hyundai Ioniq 5.
Також нещодавно було названо чотири автомобілі з пробігом, які рідко потребують ремонту. До списку потрапили Toyota Tacoma, Honda Civic, Subaru Outback та Toyota 4Runner.