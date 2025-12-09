Перша модель повинна з'явитися в автосалонах на початку 2028 року.

Renault Group і Ford Motor Company оголосили про стратегічне партнерство з розробки двох електромобілів під брендом Ford на платформі Ampere від Renault.

Про це повідомляє Renault Group.

Угода спрямована на розширення пропозиції електромобілів Ford для європейських споживачів, що повинно підвищити конкурентоспроможність обох компаній на ринку Європи.

Відео дня

Renault буде виробляти ці автомобілі на своїх потужностях у північній Франції. Хоча дизайн буде розроблений Ford, електромобілі будуть створені у тісній співпраці з Renault Group.

Таким чином, електрокари матимуть динаміку, характерну для американського виробника. Водночас вони будуть використовувати технології французької компанії.

Перша модель повинна з'явитися в автосалонах на початку 2028 року.

За словами фахівців, партнерство - частина нової стратегії Ford для європейського ринку та дозволить обом автовиробникам розділити витрати на розробку та виробництво в умовах зростаючої конкуренції.

Захід бореться з навалою китайських електрокарів

Останнім часом Заходу все важче конкурувати з дешевими китайськими електромобілями, зокрема, через їхню ціну. Наприклад, у цьому році китайський виробник BYD почав продавати свою базову модель майже на 75% дешевше, ніж найдешевший на той момент автомобіль Tesla.

Особливо страждають від китайської "‎навали"‎ автовиробники в Євросоюзі. Раніше для протидії "китайській" загрозі Європейська Комісія навіть запровадила компенсаційні мита на імпорт електромобілів з Китаю.

Окрім цього, західні бренди почали більше уваги приділяти створенню доступних моделей. Наприклад, нещодавно Dacia представила прототип бюджетного електричного міні-автомобіля Hipster.

На Заході розуміють, що для повноцінної конкуренції з Китаєм цього недостатньо, і потрібно об'єднувати зусилля (що ми можемо спостерігати у випадку із Ford та Renault).

Раніше повідомлялося, що компанії Volkswagen, Renault та Stellantis, які завжди були конкурентами, думають про співпрацю заради боротьби зі спільною загрозою. Проте, поки що Volkswagen та Renault не домовилися про спільний електромобіль.

Вас також можуть зацікавити новини: