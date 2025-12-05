/ фото ua.depositphotos.com

Від початку року і до жовтня найбільш продаваним автомобілем у США став легендарний Ford F-Series. Про це повідомляє Focus2Move.

Продажі авто зросли на 11,7%, а його частка на американському ринку становить вражаючі 5,1%. 

Пікапи Ford F-Series давно стали справжньою класикою – їх понад 70 років випускає компанія Ford Motor Company. За цей час змінилося багато поколінь цього авто. Загальну кількість Ford F-Series станом на початок 2025 року оцінюють у понад 40 мільйонів машин.

Відео дня

На другому місці знаходиться ще одне легендарне американське авто – повнорозмірний пікап Chevrolet Silverado. Водночас третє посів японський автомобіль – супер-популярний в Україні (і не тільки) кросовер Toyota RAV4. Обидві моделі продемонстрували помірне зростання продажів. 

Загалом десятка лідерів в США виглядає так: 

  1. Ford F-Series (+11,7%).
  2. Chevrolet Silverado (+2,2%).
  3. Toyota RAV4 (+2,1%).
  4. Honda CR-V (+3,1%).
  5. Ram Pick Up (-4,8%).
  6. Chevrolet Equinox (+49,6%).
  7. GMC Sierra (+19,9%).
  8. Toyota Camry (+3%).
  9. Tesla Model Y (-16,8%).
  10. Toyota Tacoma (+54,7%).

Найкращі автомобілі – що кажуть фахівці 

Спеціалісти назвали найкращий сучасний позашляховик. Ним став Land Rover Defender Octa.За словами експертів, авто пропонує чудову динаміку, поліпшену прохідність і передові технології безпеки. Автомобіль ідеально підійде для їзди по бруду, бродах і схилах. 

Також нещодавно було обрано найкращий уживаний сімейний автомобіль у 2025 році. Вибір упав на Volkswagen Polo, який має просторий салон, преміум-оснащення та просунуті для свого рівня технології. 

Вас також можуть зацікавити новини: