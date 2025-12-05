Автомобілі Ford F-Series випускаються Ford Motor Company понад 70 років.

Від початку року і до жовтня найбільш продаваним автомобілем у США став легендарний Ford F-Series. Про це повідомляє Focus2Move.

Продажі авто зросли на 11,7%, а його частка на американському ринку становить вражаючі 5,1%.

Пікапи Ford F-Series давно стали справжньою класикою – їх понад 70 років випускає компанія Ford Motor Company. За цей час змінилося багато поколінь цього авто. Загальну кількість Ford F-Series станом на початок 2025 року оцінюють у понад 40 мільйонів машин.

На другому місці знаходиться ще одне легендарне американське авто – повнорозмірний пікап Chevrolet Silverado. Водночас третє посів японський автомобіль – супер-популярний в Україні (і не тільки) кросовер Toyota RAV4. Обидві моделі продемонстрували помірне зростання продажів.

Загалом десятка лідерів в США виглядає так:

Ford F-Series (+11,7%). Chevrolet Silverado (+2,2%). Toyota RAV4 (+2,1%). Honda CR-V (+3,1%). Ram Pick Up (-4,8%). Chevrolet Equinox (+49,6%). GMC Sierra (+19,9%). Toyota Camry (+3%). Tesla Model Y (-16,8%). Toyota Tacoma (+54,7%).

Найкращі автомобілі – що кажуть фахівці

Спеціалісти назвали найкращий сучасний позашляховик. Ним став Land Rover Defender Octa.За словами експертів, авто пропонує чудову динаміку, поліпшену прохідність і передові технології безпеки. Автомобіль ідеально підійде для їзди по бруду, бродах і схилах.

Також нещодавно було обрано найкращий уживаний сімейний автомобіль у 2025 році. Вибір упав на Volkswagen Polo, який має просторий салон, преміум-оснащення та просунуті для свого рівня технології.

