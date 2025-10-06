Серійний автомобіль може коштувати на ринку менше 15 000 євро.

Бренд Dacia, що входить до складу Groupe Renault, представив прототип електричного міні-автомобіля, який може стати конкурентною альтернативою дешевим китайським електромобілям, пише Reuters.

"‎Якщо з'явиться можливість масового виробництва, ми готові"‎, – заявила гендиректор Dacia Катрін Адт, яка нещодавно перейшла туди з Mercedes-Benz.

Довжина Hipster Concept становить лише 3 метри, а вага – менше 800 кг. Максимальна швидкість Hipster становитиме близько 90 км/год, а запас ходу буде дорівнювати 150 км.

Dacia максимально спростила модель, щоб знизити її ціну. Hipster отримав полотняні сидіння та ремені для відкривання дверей замість ручок. В автомобілі встановлено лише необхідний мінімум електроніки.

Передбачається, що серійний автомобіль може коштувати на ринку менше 15 000 євро. Для порівняння, ціна китайського електромобіля BYD Dolphin Surf в Європі на момент початку продажів становила приблизно 20 000 євро.

Нагадаємо, Renault і Stellantis очолили кампанію за створення нової категорії малих автомобілів в ЄС. Передбачається, що вони матимуть менше обов'язкових функцій, ніж "великі" авто, особливо стосовно безпеки. На думку фахівців, це єдиний спосіб зменшити вагу та ціну авто.

