Ринок мотоциклів 'злетів': названо найпопулярніші в Україні моделі

Покупці нових мотоциклів роблять вибір насамперед на користь доступної ціни.

Квітень 2026 року став знаковим для українського моторинку – загальна кількість реєстрацій сягнула 10 608 одиниць, перевищивши навіть пікові значення липня минулого року (10 604 шт.). Такі дані наводить Інститут досліджень авторинку.

На тлі подорожчання пального та загального уповільнення ринку легкових авто мотоцикли остаточно закріпилися як економічна, доступна й ефективна альтернатива традиційному транспорту.

"Двоколісний транспорт остаточно перестав бути просто іграшкою для вихідного дня, перетворившись на повноцінний і дуже динамічний сектор економіки", – кажуть в Інституті досліджень авторинку.

При цьому український моторинок суттєво відрізняється від автомобільного за своєю структурою. Якщо в сегменті легкових авто переважає внутрішній ринок перепродажу вживаних машин, то в мотосегменті провідну роль відіграє нова техніка.

Внутрішній ринок мотоциклів

Внутрішні перепродажі становлять 39,5% ринку (4 185 шт.). Сезонне плато в цьому сегменті було досягнуте ще в березні – приріст до попереднього місяця склав лише 0,6%. Водночас у річному вимірі спостерігається зростання на 19%.

На внутрішньому ринку сформувався мікс моделей японської "великої четвірки" та зрілого масового ринку. Лідерство тут утримує Honda (494 шт.), а слідом йде Yamaha (396 шт.).

Присутність у ТОП-5 брендів Lifan, Geon та Kovi свідчить про те, що китайські ендуро та дорожні мотоцикли, придбані новими кілька років тому, нині активно формують вторинний ринок країни.

Імпортовані вживані мотоцикли

Імпорт вживаних мотоциклів залишається найменшим, але водночас найбільш динамічним сегментом, який охоплює 11% ринку (1 163 шт.). У цьому напрямку зафіксовано суттєве зростання як до березня (+12,6%), так і до квітня минулого року – одразу +43,6%.

У сегменті вживаного імпорту домінують виключно відомі світові бренди з усталеною репутацією. Тут японські виробники фактично не залишають конкурентам шансів. Показники Honda (лідер рейтингу) становлять 311 одиниць, Yamaha – 213, а Suzuki – 197.

До п’ятірки лідерів упевнено увійшов Harley-Davidson (83 шт.), витіснивши європейські BMW та Triumph. Це свідчить про стабільний попит у преміальному сегменті, де покупці обирають не лише транспорт, а й певний стиль життя.

Ринок нових мотоциклів

Нові імпортовані мотоцикли займають майже половину ринку – 49,6% (5 260 шт.). Попит у річному вимірі зріс на 19,5%.

Покупці нових мотоциклів голосують насамперед гаманцем, обираючи доступність. Десятка найпопулярніших брендів повністю складається з китайських та індійських виробників, за одним винятком – брендом Honda.

Це свідчить про те, що попит на нові мотоцикли в основному зосереджений у бюджетному сегменті (приблизно 1 500–3 000 доларів), тоді як японські та європейські нові моделі залишаються переважно нішевим продуктом для поціновувачів.

Лідером в цьому сегменті виступає Lifan (705 шт.), що пов’язано із лінійкою легких дорожніх мотоциклів. На другій позиції розташувався Kovi (648 шт.) – це забезпечила шалена популярність аматорського ендуро-спорту. Одразу за лідерами йдуть Musstang (621 шт.) та Spark (614 шт.), які вважаються "робочими конячками" для сільської місцевості й кур’єрських служб.

