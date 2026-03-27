Названо найпопулярніший автомобіль в Японії: в чому його секрет

Рейтинг найбільш продаваних нових автомобілів Японії у 2026 році станом на лютий очолює Honda N-Box, частка ринку якого становить переконливі 5%. Такі дані наводить Focus2Move.

Йдеться про кей-кар (категорія малих транспортних засобів), що випускається з грудня 2011 року компанією Honda для японського ринку. Попри нішеве призначення, за час випуску змінилося три покоління, і було досягнуто вражаючих обсягів продажів. Ще станом на 2019 рік було продано 1,7 мільйона Honda N-Box.

Секрет популярності автомобіля простий. Попри непримітну зовнішність, він пропонує комфорт у повсякденному використанні. Автомобіль має дуже просторий салон. Сидіння трансформуються, що дозволяє перевозити габаритні вантажі або облаштувати місця для відпочинку.

До того ж Honda N-Box дуже економічний і, як і інші моделі Honda, відрізняється високою надійністю. Свою роль відіграють і сучасні системи допомоги водієві.

Деякі популярні моделі, такі як Toyota Yaris або Toyota Corolla суттєво "просіли" на японському ринку у річному вимірі. Водночас це не завадило їм потрапити до десятки лідерів.

ТОП-10 лідерів японського авторинку:

Honda N-Box (-0,5%). Suzuki Spacia (-6,9%). Toyota Yaris (-28,7%). Daihatsu Move (+33,5%). Daihatsu Tanto (-11,9%). Toyota Sienta (-1,1%). Toyota Corolla (-33,1%). Nissan Roox (+38%). Toyota Raize (+21,5%). Honda Freed (-5,9%).

З початку 2026 року до лютого найпопулярнішим серед нових автомобілів у США залишався легендарний пікап Ford F-Series. Попри падіння на 17,2% у річному вимірі, модель охопила 4,2% американського ринку.

Крім того, беззаперечним лідером німецького ринку нових автомобілів у 2026 році з початку року до лютого став Volkswagen Golf, який охопив 3,5% частки ринку. Друге місце за популярністю у Німеччині посів компактний кросовер Volkswagen Tiguan.

Вас також можуть зацікавити новини: