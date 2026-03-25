Справжня легенда: названо найпопулярніший автомобіль у США

Ці автомобілі виробляються компанією Ford Motor Company вже понад 70 років.

Від початку 2026 року й до лютого найбільш популярним новим автомобілем у США став легендарний пікап Ford F-Series. Про це повідомляє Focus2Move.

Попри падіння на 17,2% у річному вимірі, модель охопила 4,2% ринку. Це вчергове демонструє колосальний рівень довіри, який Ford F-Series має на американському ринку.

Пікапи Ford F-Series вже понад 70 років залишаються справжньою класикою. За цей час модель пережила численні зміни поколінь і постійно вдосконалювалася. Станом на 2026 рік загальний тираж цих автомобілів перевищує 40 мільйонів.

Друге місце посідає ще одна легенда американського автопрому – повнорозмірний пікап Chevrolet Silverado, частка ринку якого становить 3,9%. Третю позицію зайняв Ram Pick-Up.

Таким чином, до трійки лідерів потрапили лише американські авто. Серед неамериканських моделей найкращі показники демонструє Honda CR-V, яка посідає четверту позицію. Замикає десятку "народна" Toyota Corolla.

ТОП-10 найпопулярніших нових автомобілів у США:

Ford F-Series (-17,2%) Chevrolet Silverado (+7%) Ram Pick-Up (+25,2%) Honda CR-V (+1,6%) GMC Sierra (+10,3%) Tesla Model Y (+28,1%) Toyota Camry (+17%) Toyota Tacoma (+23,4%) Chevrolet Equinox (-17,3%) Toyota Corolla (+15,9%)

Раніше фахівці визначили найкращий сучасний позашляховик – ним став Land Rover Defender Octa. На думку експертів, автомобіль поєднує відмінну динаміку руху, прекрасну прохідність і сучасні системи безпеки. Він чудово підходить для руху по бездоріжжю, зокрема бруду, бродах і крутих схилах.

Крім того, спеціалісти обрали найкращий уживаний сімейний автомобіль 2025 року – перемогу здобув Volkswagen Polo. Модель відзначається просторим салоном, якісним оснащенням і передовими (для свого рівня) технологіями.

