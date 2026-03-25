Справжня легенда: названо найпопулярніший автомобіль у США

Від початку 2026 року й до лютого найбільш популярним новим автомобілем у США став легендарний пікап Ford F-Series. Про це повідомляє Focus2Move.
Попри падіння на 17,2% у річному вимірі, модель охопила 4,2% ринку. Це вчергове демонструє колосальний рівень довіри, який Ford F-Series має на американському ринку.
Пікапи Ford F-Series вже понад 70 років залишаються справжньою класикою. За цей час модель пережила численні зміни поколінь і постійно вдосконалювалася. Станом на 2026 рік загальний тираж цих автомобілів перевищує 40 мільйонів.
Друге місце посідає ще одна легенда американського автопрому – повнорозмірний пікап Chevrolet Silverado, частка ринку якого становить 3,9%. Третю позицію зайняв Ram Pick-Up.
Таким чином, до трійки лідерів потрапили лише американські авто. Серед неамериканських моделей найкращі показники демонструє Honda CR-V, яка посідає четверту позицію. Замикає десятку "народна" Toyota Corolla.
ТОП-10 найпопулярніших нових автомобілів у США:
- Ford F-Series (-17,2%)
- Chevrolet Silverado (+7%)
- Ram Pick-Up (+25,2%)
- Honda CR-V (+1,6%)
- GMC Sierra (+10,3%)
- Tesla Model Y (+28,1%)
- Toyota Camry (+17%)
- Toyota Tacoma (+23,4%)
- Chevrolet Equinox (-17,3%)
- Toyota Corolla (+15,9%)
