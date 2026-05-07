Головний автомобіль країни: названо найпопулярнішу модель на внутрішньому ринку

У квітні на внутрішньому ринку українці оформили 74 914 договорів купівлі-продажу вживаних авто. Такі дані наводить Інститут досліджень авторинку (ІДА).

Порівняно з березнем падіння становило 20,9%. Різке скорочення продажів, ймовірно, пов’язане з суттєвим подорожчанням пального. Також це може свідчити про певне насичення попиту. У порівнянні з квітнем минулого року скорочення виявилося не настільки помітним і становило лише 3,2%.

"Вторинний ринок в Україні – це масово старі машини із середнім віком 16 років. За нинішньої вартості бензину близько 70 грн за літр такі автомобілі стають надто дорогими в експлуатації, і навіть наявність ГБО вже не рятує ситуацію", – кажуть фахівці ІДА.

За словами експертів, сьогодні покупець опинився між двома крайнощами: з одного боку – внутрішній ринок із середньою вартістю авто близько 6,5 тис. доларів, де значна частина пропозицій залишається не надто економною, а з іншого – свіжий імпорт, ціни на який стартують від 13–15 тис. доларів.

У таких умовах багатьом людям простіше взагалі відмовитися від купівлі авто, ніж щомісяця витрачати значні суми на пальне для старого автомобіля.

Внутрішній ринок: моделі та бренди

Бренд Volkswagen з показником у 8896 угод всередині країни і надалі впевнено лідирує з великим відривом. Цікаво, що ВАЗ (3959 угод) досі утримує четверте місце. На думку фахівців, ці автомобілі залишаються своєрідним бюджетним варіантом для багатьох регіонів України.

Серед моделей перше місце займає легендарний Volkswagen Passat (2279), який експерти Інституту досліджень авторинку називають "головним автомобілем країни". Його популярність пов’язана з тим, що автомобіль вдало поєднує доступність, німецьку якість та практичність для всієї родини. Додатковою перевагою моделі виступає ліквідність на вторинному ринку.

На другій та третій позиції розташувалися Škoda Octavia (2182) та Volkswagen Golf (2119).

Загалом вподобання українців розділилися – частина покупців орієнтується на максимально дешевий транспорт, тоді як інші віддають перевагу вживаним преміальним авто, наприклад, BMW.

Внутрішній ринок: головні тренди

Експерти звертають увагу на те, що на внутрішньому ринку частка машин із газобалонним обладнанням суттєво вища, ніж серед імпортованих авто.

Це пояснюється не стільки прагненням власників старих машин економити на пальному, скільки історично сформованою структурою автопарку. Багато таких автомобілів були переобладнані ще в часи, коли ГБО давало відчутну економію.

Структура ринку за типом пального:

• Бензин – 42,8%;

• Дизель – 25,4%;

• ГБО (газ/бензин) – 20,3%;

• Електро – 8,6%;

• Гібрид – 2,6%;

• Газ – 0,3%.

Авторинок України – інші новини

Нещодавно стало відомо, що загальна кількість реєстрацій електромобілів в Україні у квітні становила 9 122 одиниці. Ключовим трендом місяця експерти вважають переорієнтацію покупців із дорогих імпортних авто на внутрішні перепродажі, а також закріплення переваги китайського автопрому над європейськими брендами.

Ще раніше було названо найпопулярніші нові бензинові, дизельні та гібридні автомобілі в Україні. Серед бензинових моделей у квітні перше місце посів Hyundai Tucson, який користується попитом завдяки поєднанню практичності, надійності, комфорту та сучасного дизайну.

