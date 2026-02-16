генератор кредит

Кабмін запускає кредити для українців під 0-7% для закупівлі енергообладнання у приватні та багатоквартирні будинки. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

"Власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит від 0% у будь-якому банку-партнері на обладнання для автономного електроживлення житла. Держава компенсує до 30% тіла кредиту залежно від комплектації системи", – розповіла вона. 

Компенсація від держави становить: 

  • Генератор – 20% тіла кредиту;
  • Генератор + акумулятор – 25% тіла кредиту;
  • Сонячна електростанція + генератор + акумулятор – 30% тіла кредиту. 

Кредит також покриває допоміжне обладнання та роботи, необхідні для запуску. 

Пільговий кредит від 0% доступний у 43 банках-партнерах програми "5–7–9%". Максимальна сума становить до 480 000 гривень, термін – до десяти років. 

Підтримка поширюється на дизельні, бензинові та газові генератори, акумулятори й сонячні електростанції як частину автономної системи.

Основні вимоги отримання енергокредиту: 

  • Об’єкт експлуатується, як місце проживання;
  • Один кредит призначений для одного домогосподарства;
  • Позичальник повинен пройти банківський скоринг. 

Для того, щоб скористатися послугою, потрібно: 

  • Обрати банк-партнер;
  • Подати заявку на кредит;
  • Пройти оцінку банку;
  • Отримати кредит;
  • Отримати компенсацію. 

Стан української енергетики: головне 

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що в Україні повністю вичерпано запас обладнання для ремонту енергетичних об’єктів.

За його словами, запас міцності енергетичної системи став "дуже тонким" через поєднання факторів – від інтенсивних атак Росії до низького рівня підготовки та фінансування енергетичних компаній.

Зазначимо також, що за новими даними Міжнародної організації з міграції, 325 тисяч українців можуть знову покинути свої домівки через атаки РФ по енергетиці. 

