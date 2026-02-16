Кабмін запускає кредити для українців під 0-7% для закупівлі енергообладнання у приватні та багатоквартирні будинки. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит від 0% у будь-якому банку-партнері на обладнання для автономного електроживлення житла. Держава компенсує до 30% тіла кредиту залежно від комплектації системи", – розповіла вона.
Компенсація від держави становить:
- Генератор – 20% тіла кредиту;
- Генератор + акумулятор – 25% тіла кредиту;
- Сонячна електростанція + генератор + акумулятор – 30% тіла кредиту.
Кредит також покриває допоміжне обладнання та роботи, необхідні для запуску.
Пільговий кредит від 0% доступний у 43 банках-партнерах програми "5–7–9%". Максимальна сума становить до 480 000 гривень, термін – до десяти років.
Підтримка поширюється на дизельні, бензинові та газові генератори, акумулятори й сонячні електростанції як частину автономної системи.
Основні вимоги отримання енергокредиту:
- Об’єкт експлуатується, як місце проживання;
- Один кредит призначений для одного домогосподарства;
- Позичальник повинен пройти банківський скоринг.
Для того, щоб скористатися послугою, потрібно:
- Обрати банк-партнер;
- Подати заявку на кредит;
- Пройти оцінку банку;
- Отримати кредит;
- Отримати компенсацію.
Стан української енергетики: головне
Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що в Україні повністю вичерпано запас обладнання для ремонту енергетичних об’єктів.
За його словами, запас міцності енергетичної системи став "дуже тонким" через поєднання факторів – від інтенсивних атак Росії до низького рівня підготовки та фінансування енергетичних компаній.
Зазначимо також, що за новими даними Міжнародної організації з міграції, 325 тисяч українців можуть знову покинути свої домівки через атаки РФ по енергетиці.