Росіяни готуються до нових масованих ударів по українській енергетиці, - Зеленський

За словами президента, російське зло постійно розвивається.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що через постійну "еволюцію" російських масованих комбінованих атак терміново необхідна належна підтримка України від міжнародних партнерів. Російські загарбники не можуть втриматися від спокуси вдарити по українцях в останні дні зимового холоду. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, розміщеному у соціальній мережі Facebook.

"Розвідка доповідає про підготовку росіян до подальших масованих ударів по енергетиці, треба, щоб ППО була налаштована правильно. Російські атаки постійно, якщо так можна сказати, "еволюціонують". Зло теж розвивається. На жаль, це комбіновані удари, які вимагають особливого захисту, відповідної підтримки від партнерів", - наголосив Зеленський.

Президент висловлює переконання, що будь-яке гальмування ракет для ППО, будь-яке невчасне постачання працює на масштабування шкоди від ударів.

"Треба, щоб усе те, про що ми говорили в Мюнхені з партнерами, було реалізовано оперативно. Важливо, щоб партнери не мовчали", - додав глава держави.

Як зазначив Зеленський, зараз усі чекають продовження тристоронніх зустрічей.

"Наша делегація вже в Женеві, вже готується до перемовин. Росія не може встояти проти спокуси останніми днями зимового холоду й хоче болісно вдарити по українцях. Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними. Партнери повинні це усвідомлювати", - підкреслює президент.

Він зауважує, що передусім це стосується Сполучених Штатів.

"Скоро будемо відзначати вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна. Ми погодилися на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь - безумовно й довготривало. Росія відкидає, продовжує штурми на фронті та удари по наших містах, по енергетиці. Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював", - заявив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками Мюнхенської конференції з безпеки Зеленський чекає на нові постачання ракет для ППО з метою захисту від балістичних ударів.

За його словами, в минулий четвер українські сили протиповітряної оборони захищали українські міста і громадян від російської балістики ракетами, які були доставлені за кілька днів до атаки в неділю.

