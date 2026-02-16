Україна надсилає міжнародній спільноті сигнал – не можна заплющувати очі на підтримку агресії.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти десяти російських спортсменів. Ці росіяни підтримують агресію РФ проти України, причетні до викрадення українських дітей і незаконно відвідують тимчасово окуповані території України.

Як йдеться у релізі на сайті глави держави, цей санкційний пакет був сформований на основі петиції, яку підготував український скелетоніст, член національної олімпійської збірної команди України Владислав Гераскевич.

Зокрема, серед підсанкційних осіб – ті, хто відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і тимчасово окупований півострів Крим, публічно виправдовує російську агресію проти України та окупацію українських територій, збирає кошти для російських окупантів і проводить заходи для українських дітей, яких незаконно викрала Росія.

"Цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість", – наголосив Зеленський.

Проти кого ввели санкції

Як йдеться в додатках до указу президента №123/2026 від 16 лютого, санкції запроваджено проти наступних російських спортсменів: Байдусова Євгена, Ганішова Імама, Дашанімаєвої Світлани, Дворковича Аркадія, Єгорян Яни, Ларіна Владислава, Мельникової Ангеліни, Таймазової Мадіни, Храмцова Максима і Чудінова Федора.

Санкції передбачають блокування активів на десятирічний термін; обмеження торговельних операцій; повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та інші заходи.

Відсторонення Гераскевича

Як повідомляв УНІАН, цього року від участі у зимових Олімпійських іграх в Мілані відсторонили українського спортсмена Владислава Гераскевича. Міжнародний олімпійський комітет здйснив цей крок, бо не хотів, аби Гераскевич виступав у "Шоломі пам’яті" на честь вбитих Росією українських спортсменів. При цьому, до участі в Олімпіаді були допущені 13 росіян під "нейтральним прапором".

